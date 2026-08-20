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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nea Makri, Grecja

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domy
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25 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 340 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$791,075
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 290 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,18M
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Dom wolnostojący w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Makri, Grecja
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 430 metrów kwadratowych w Attyce. Wspaniały widok na miasto,…
$1,18M
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Szeregowiec w Nea Makri, Grecja
Szeregowiec
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż maisonette 300 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica…
$708,425
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica Parter…
$826,496
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Mieszkanie 2 pokoi w Nea Makri, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 80 m kw w Attica. Apartament znajduje się na parterze. …
$301,081
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Nea Makri, Grecja
Willa
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 800 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 800 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$2,13M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 265 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 265 metrów kwadratowych w Attyce. Pierwsze piętro s…
$926,856
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$755,463
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Willa w Nea Makri, Grecja
Willa
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 360 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,48M
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Willa w Nea Makri, Grecja
Willa
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 460 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,18M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 130 metrów kwadratowych w Attyce. Dom składa się z …
$484,091
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 360 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$1,18M
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 545 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 545 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
Cena na zgłoszenie
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 570 m²
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 570 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$2,95M
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Dom wolnostojący w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Makri, Grecja
Powierzchnia 260 m²
Dwupiętrowy budynek na sprzedaż Budynek dwupiętrowy o łącznej powierzchni 275 m2 Budynek skł…
$599,631
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż znajduje się dwukondygnacyjny dom z niezależnym jednopokojowym mieszkaniem na pi…
$802,882
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Czy... Trzy poziomy Oddzielny Dom 136 mkw. w pobliżu morza - Nea Makri Na sprzedaż: wyjątko…
$418,634
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 197 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 197 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z salonu, j…
$501,801
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Dom wolnostojący w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący
Nea Makri, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 200 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętr…
$571,282
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 112 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej syp…
$389,634
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 330 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 330 m kw. w Attica. Półpiwnica składa się z jednego magazynu. P…
$1,30M
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Willa w Nea Makri, Grecja
Willa
Nea Makri, Grecja
Powierzchnia 870 m²
To... Wprowadzenie: Odkryj ostateczny luksus w wyjątkowym otoczeniu z tą nowoczesną willą w …
$2,95M
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Nea Makri, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Nea Makri, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 330 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 330 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$767,461
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Dom 3 pokoi w Nea Makri, Grecja
Dom 3 pokoi
Nea Makri, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Nope Macri is a green area where a pine forest reaches the sea. This small resort town has b…
$386,040
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