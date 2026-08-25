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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pireus, Grecja

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mieszkania
152
domy
18
170 obiektów total found
Szeregowiec w Pireus, Grecja
Szeregowiec
Pireus, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 123 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 123 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z salo…
$401 441
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Grekodom Development
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Penthouse 1 pokój w Pireus, Grecja
Penthouse 1 pokój
Pireus, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$345 256
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Deweloper
Limar Homes
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Mieszkanie 2 pokoi w Pireus, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pireus, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 7/7
Etolikou 11 znajduje się w centrum Piraeus, w jednym z najbardziej znanych obszarów Aten. Of…
$288 961
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie 2 pokoi w Pireus, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Na sprzeda? mieszkanie 83 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa się z 2…
$332 739
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Pireus, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pireus, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 6/6
Etolikou Seafront jest idealnie położony w jednym z najbardziej uprzywilejowanych nadmorskic…
$288 961
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Mieszkanie 2 pokoi w Pireus, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 66 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 66 m kw. W Atenach. Duplex znajduje się na parterze i pół…
$358 935
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Agencja
Grekodom Development
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom wolnostojący w Pireus, Grecja
Dom wolnostojący
Pireus, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż działka o powierzchni 150 metrów kwadratowych w Atenach. Działka znajduje się na…
$306 984
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Pireus, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Pireus, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 36 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkania 36 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze. …
$312 888
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Pireus, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 159 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy dwupoziomowy 159 metrów kwadratowych w Atenach. Duplex znajduje się…
$306 984
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Pireus, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 74 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 74 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim pię…
$306 984
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Pireus, Grecja
Dom wolnostojący
Pireus, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Budynek ma 200 m2 na działce o powierzchni 120 m2, w pobliżu portu w Pireusie. Nadaje się do…
$519 512
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Pireus, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Pireus, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 52 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 52 m kw. w Atenach. Duplex znajduje się na parterze i pół…
$295 177
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Pireus, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 68 m kw. W Atenach. Dom składa się z 2 sypialni, salonu z kuchnią,…
$253 852
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Pireus, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 120 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$466 380
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Pireus, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Pireus, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 62 m kw. w Atenach. Duplex znajduje się na parterze i pół…
$336 502
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Pireus, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Pireus, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 62 m²
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 62 m kw. w Atenach. Duplex znajduje się na parterze i pół…
$336 502
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Pireus, Grecja
Szeregowiec
Pireus, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 131 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 131 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 6 piętr…
$631 679
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Pireus, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 120 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze.…
$472 283
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Pireus, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Na sprzeda? mieszkanie 82 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa si…
$306 984
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Pireus, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? mieszkanie 63 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się z 2…
$324 695
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Pireus, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pireus, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 5
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 45 m2 w Atenach. Mieszkanie znajduje się na piątym pięt…
$257 806
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Mieszkanie 2 pokoi w Pireus, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 83 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 83 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na drugim pięt…
$354 213
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Pireus, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Pireus, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 49 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 49 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim pięt…
$293 613
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Pireus, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pireus, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5/5
🇬🇷 F7 Serviced Apartments — Zautomatyzowane apartamenty w Pireusie Gotowy projekt pod gre…
$291 623
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Mieszkanie 1 pokój w Pireus, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Pireus, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 60 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na parterze. S…
$200 720
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Pireus, Grecja
Szeregowiec
Pireus, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 100 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Szóste …
$419 152
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Pireus, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Pireus, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 45 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na drugim pi…
$192 456
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Pireus, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 126 m²
Na sprzeda? mieszkanie 126 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 10 piętrze. Składa się z…
$1,18M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Pireus, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 77 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$212 528
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Pireus, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Pireus, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? mieszkanie 70 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim piętrze. Składa s…
$224 335
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Pireus, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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