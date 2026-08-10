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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Aegina, Grecja

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domy
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5 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Aegina, Grecja
Dom 3 pokoi
Aegina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Oddzielony dom na sprzedaż 137 m2 w Kipseli Aegina Grecja.Aegina jest jedną godzinę drogi od…
$285,432
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Dom 4 pokoi w Aegina, Grecja
Dom 4 pokoi
Aegina, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? dwa domy jednoosobowe o ca? kowitej powierzchni 160 m kw. (80 m kw. + 80 m kw.) …
$285,432
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Dom 3 pokoi w Aegina, Grecja
Dom 3 pokoi
Aegina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Oddzielny dom 168 m2 na sprzeda ¿w Livadi z Aeginy. Doskonały dom jednoosobowy zaledwie 200 …
$799,211
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Aegina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Aegina, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 2/3
Apartamenty na wyspie Aegina 1 + 1 w nowym kompleksie znajduje się w kurorcie Agia Marina, G…
$297,645
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Mieszkanie 2 pokoi w Aegina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Aegina, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa rezydencja 250 metrów od morza, Egina, Grecja Oferujemy luksusowe apartamenty z p…
$202,543
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