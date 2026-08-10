Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Lavreotiki Municipal Unit
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lavreotiki Municipal Unit, Grecja

;
Lavrio
7
9 obiektów total found
Willa w Municipality of Lavreotiki, Grecja
Premium Premium
Willa
Municipality of Lavreotiki, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Liczba kondygnacji 2
Odkryj swoje marzenie Do domu nad Morzem Egejskim!Położony 40 km od serca Aten i zaledwie 8 …
$6,98M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Lavrio, Grecja
Mieszkanie
Lavrio, Grecja
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż apartament o powierzchni 320 metrów kwadratowych w Attica. Mieszkanie ma wewnętr…
$543,126
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 1 pokój w Lavrio, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Lavrio, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
$157,324
Zostaw prośbę
TekceTekce
Dom wolnostojący 1 pokój w Lavrio, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Lavrio, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 87 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 87 metrów kwadratowych w Attica. Dom składa się z jednej sypialni…
$366,020
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Lavrio, Grecja
Szeregowiec
Lavrio, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy 125 m2 w Attyce .Maisonette ma 3 wartości. Piwnica składa się z syp…
$613,968
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Lavrio, Grecja
Szeregowiec
Lavrio, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maisonette 120 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica…
$295,177
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Lavrio, Grecja
Dom wolnostojący
Lavrio, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 150 m kw. w Attica. Domek znajduje się w obszarze Panorama Mic…
$153,492
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Lavrio, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Lavrio, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 110 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim pi…
$342,406
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom w Municipality of Lavreotiki, Grecja
Dom
Municipality of Lavreotiki, Grecja
Powierzchnia 560 m²
2 domy wolnostojące o wysokim standardzie, odpowiednio 305 m2 i 260 m2. Dostępne również oso…
$2,15M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Lavreotiki Municipal Unit.

domy

Parametry nieruchomości w Lavreotiki Municipal Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się