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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Palaio Faliro, Grecja

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mieszkania
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domy
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32 obiekty total found
Mieszkanie w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Apartament na sprzedaż 50 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na ósmym pi…
$304,621
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 125 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$838,303
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Mieszkanie w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Powierzchnia 16 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 16 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 6 piętrze. …
$123,974
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się…
$613,968
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Szeregowiec w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 132 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętr…
$696,618
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Na sprzeda? mieszkanie 107 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim piętrze. Składa …
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Bliźniak 3 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Bliźniak 3 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Piętro 1/6
Imponująca dwupoziomowa maizonetta, obecnie w trakcie rekonstrukcji, oferuje hojną przestrze…
$932,687
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Vista Estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 171 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 171 metrów kwadratowych w Atenach. Mieszkanie znajduje …
$708,425
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż Dupleks o powierzchni 165 metrów kwadratowych w Atenach Dupleks znajduje się na …
$590,354
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 142 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 142 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Szóste …
$909,146
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 7
Apartament na sprzedaż na 7. piętrze, położony w okolicy Palaio Faliro. Obiekt ma powierzchn…
$298,275
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 94 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 94 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 6 piętrze. …
$684,811
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Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Piętro 5
Na sprzeda? mieszkanie 235 m2 w Paleo Faliro.Apartament jest 2 poziomy i znajduje się na 5 i…
$970,470
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Mieszkanie w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Powierzchnia 119 m²
Na sprzedaż rozbite mieszkanie, mieszkanie 119 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament zna…
$879,329
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 120 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 5 piętrze.…
$519,512
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 165 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 165 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze.…
$1,12M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 1
Apartament na sprzedaż, 1. piętro, znajduje się w Paleo Faliro.Obiekt ma powierzchnię 37 m2.…
$134,941
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/8
Faliro Residence 1919 Nowoczesne życie w sercu Ateńskiej Riwiery Faliro Residence 1919…
$898,340
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 205 m²
Na sprzeda? dwuplex 205 m kw. W Atenach. Duplex znajduje się na 8 piętrze i 9 piętrze. 8 pię…
$1,42M
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 121 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 121 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Szóste …
$775,726
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 67 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 67 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim pię…
$406,164
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Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Comfortable apartments for sale by the sea in the landscaped green area of Paleo Faliro. The…
$386,040
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 7
Nowy, niski budynek mieszkalny blisko parku i mariny, Paleo Faliro, Grecja Oferujemy nowe a…
$405,711
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
PALAIO FALIRO BUILDING High End Construction Proudly we would like to present our high…
Cena na zgłoszenie
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Dom 2 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Dom 2 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
— Area: 88 m2 + large veranda — Floor: 5th — Number of rooms: 2K ( 2 bedrooms, kitchen, livi…
$298,063
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Dom 4 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
For sale is a spacious bright apartment in the Palio Faliro area. The apartment is located o…
$330,891
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Dom 5 pokojów w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Dom 5 pokojów
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 860 m²
Na sprzedaż znajduje się budynek w okolicy Paleo Faliro o łącznej powierzchni 860 mkw. Piwni…
$1,38M
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Dom 3 pokoi w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
$309,103
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Szeregowiec w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 1/2
Palaio Faliro, Mesonet Sale, 101 sq.m., The status of an object: in the process of con…
$479,016
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Penthouse 6 pokojów w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Penthouse 6 pokojów
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Piętro 6/6
A state-of-the-art community complex, a unique, luxury residence for big city life, with a m…
$995,188
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Parametry nieruchomości w Municipality of Palaio Faliro, Grecja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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