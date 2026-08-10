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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Penteli, Grecja

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Melissia Municipal Unit
7
Penteli Municipal Unit
3
11 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Penteli, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Penteli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 210 m²
Nea Penteli maizonette 210 m2 3 poziomy (podniesiona półpiwnica - powyżej. parter & 1st) na …
$413,705
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Penteli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Penteli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Melissia na północ od Aten, doskonałe mieszkanie 109sq.m. jasne 3 piętro, nowe i dobrze zbud…
$508,099
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Penteli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Penteli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 113 m²
Melissia na północ od Aten, doskonałe mieszkanie 109sq.m. jasne 3 piętro, nowe i dobrze zbud…
$579,187
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TekceTekce
Dom 5 pokojów w Municipality of Penteli, Grecja
Dom 5 pokojów
Municipality of Penteli, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 333 m²
2 niezależne domy z osobnymi wejściami. Komunikacja wewnętrzna do woli. Tylko dwupoziomowy m…
$605,900
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Penteli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Penteli, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 113 m²
$439,635
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Penteli, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Penteli, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 130 m²
Apartment with wonderful views throughout Athens up to the Saronic Gulf. Area 130 m2 with 9…
$532,774
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Penteli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Penteli, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 113 m²
$484,645
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Penteli, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Penteli, Grecja
Pokoje 4
Powierzchnia 183 m²
Piękny dom w doskonałej lokalizacji! Całkowicie odnowiony apartament z ładnymi, dużymi prz…
$480,541
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Mieszkanie w Municipality of Penteli, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Penteli, Grecja
Powierzchnia 84 m²
$116,305
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Penteli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Penteli, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
$399,858
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Dom 3 pokoi w Municipality of Penteli, Grecja
Dom 3 pokoi
Municipality of Penteli, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 500 m²
$481,505
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Typy nieruchomości w Municipality of Penteli.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Penteli, Grecja

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