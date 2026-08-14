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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Aegina, Grecja

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Aegina
6
22 obiekty total found
Dom 1 pokój w Vathy, Grecja
Dom 1 pokój
Vathy, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Oddzielny dom na sprzeda ¿, 80 m2 na dzia ³ ce 500 m2 w Aeginie do Agioi.Dom jednoosobowy sk…
$86,534
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Willa w Agia Marina, Grecja
Willa
Agia Marina, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa nad morzem w Grecji, Aegina, podobszar Agia Marina jest w sprzedaży.Posiadłość ma unik…
$2,31M
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Dom 4 pokoi w Agia Marina, Grecja
Dom 4 pokoi
Agia Marina, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Oddzielny dom 280 m2 na sprzeda ¿w Agia Marina, Aegina na dzia ³ ce 2 akrów, parter 130 m2, …
$634,586
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom 4 pokoi w Vathy, Grecja
Dom 4 pokoi
Vathy, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Oddzielony dom na sprzeda ¿w Aegina na terenie Agioi.Znajduje się na działce 850 m kw. Posia…
$380,752
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Dom w Aegina, Grecja
Dom
Aegina, Grecja
Powierzchnia 92 m²
Niewykończona maisonette na sprzedaż z dużą działką w centrum Aeginy w pobliżu portu. Budyne…
$346,387
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Dom 2 pokoi w Kontos, Grecja
Dom 2 pokoi
Kontos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 270 m²
Oddzielony dom 287 m2 w Grecji, Aegina, podobszar Agios Nektarios na sprzedaż.Dom ma 3 pozio…
$519,581
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TekceTekce
Dom w Kontos, Grecja
Dom
Kontos, Grecja
Powierzchnia 350 m²
Niekompletny dom jednoosobowy 350.42 m kw na sprzedaż w Portes, Aeginaz dostępem z dwóch dró…
$130,804
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Condo w Perdika, Grecja
Condo
Perdika, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Zaledwie jedna godzina od Aten, w najbardziej uroczej nadmorskiej osady Aeginetissa na wyspi…
$271,623
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Dom 5 pokojów w Kontos, Grecja
Dom 5 pokojów
Kontos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Oddzielny dom 337 m kw., na sprzeda ¿w Aeginie w rejonie Mesagrou.Obiekt posiada 3 poziomy z…
$502,361
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Dom 4 pokoi w Aegina, Grecja
Dom 4 pokoi
Aegina, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? dom jednoosobowy o powierzchni 180 m kw., w piêknej okolicy Sufavala w Aeginie, …
$399,605
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Mieszkanie 2 pokoi w Aegina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Aegina, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 2/3
Apartamenty na wyspie Aegina 1 + 1 w nowym kompleksie znajduje się w kurorcie Agia Marina, G…
$297,645
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Mieszkanie 2 pokoi w Agia Marina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Agia Marina, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/3
Marina Pearl Aegina Zainwestuj w wyspiarski spokój. Zabezpiecz europejską rezydencję. …
$295,780
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Dom 3 pokoi w Aegina, Grecja
Dom 3 pokoi
Aegina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Oddzielony dom na sprzedaż 137 m2 w Kipseli Aegina Grecja.Aegina jest jedną godzinę drogi od…
$285,432
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Dom 3 pokoi w Aegina, Grecja
Dom 3 pokoi
Aegina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 357 m²
Na sprzedaż znajduje się wysokiej jakości kamienna willa o powierzchni 370 m2 w Aeginie, w k…
$856,297
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Dom 6 pokojów w Agia Marina, Grecja
Dom 6 pokojów
Agia Marina, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Na sprzeda? dom jednoosobowy 350 m kw., na dzia? ce 2 250 m kw., w Aeginie, w okolicy Alones…
$399,605
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Mieszkanie 1 pokój w Portes, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Portes, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Na sprzedaż jest w pełni umeblowany i odnowiony 45 m2 apartament w Portes Aegina, który łącz…
$142,716
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Aegina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Aegina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 215 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 215 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialn…
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom 3 pokoi w Aegina, Grecja
Dom 3 pokoi
Aegina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 370 m²
Na sprzedaż znajduje się wysokiej jakości kamienna willa o powierzchni 370 m2 w Aeginie, w k…
$856,297
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Dom 3 pokoi w Aegina, Grecja
Dom 3 pokoi
Aegina, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Oddzielny dom 168 m2 na sprzeda ¿w Livadi z Aeginy. Doskonały dom jednoosobowy zaledwie 200 …
$799,211
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Dom 4 pokoi w Aegina, Grecja
Dom 4 pokoi
Aegina, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? dwa domy jednoosobowe o ca? kowitej powierzchni 160 m kw. (80 m kw. + 80 m kw.) …
$254,017
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Dom 3 pokoi w Vathy, Grecja
Dom 3 pokoi
Vathy, Grecja
Pokoje 3
Powierzchnia 270 m²
Doskonały dom jednorodzinny w wyjątkowej cenie. Świetna okazja! 3 poziomy z dużą ilością pra…
$334,960
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Mieszkanie 2 pokoi w Aegina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Aegina, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa rezydencja 250 metrów od morza, Egina, Grecja Oferujemy luksusowe apartamenty z p…
$202,543
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Typy nieruchomości w Municipality of Aegina.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Aegina, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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