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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kalyvia Thorikou, Grecja

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domy
30
32 obiekty total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż w budowie 1-piętrowy dom o powierzchni 80 metrów kwadratowych w Attyce. Dom skła…
$198,359
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 450 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialn…
$1,30M
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Willa w Kalyvia Thorikou, Grecja
Willa
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 290 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 290 m2 w Atenach. Parter składa się z salonu, kuchni, jadalni…
$1,30M
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Kalyvia Thorikou, Grecja
Szeregowiec
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 198 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 198 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma poziomy…
$448,669
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 250 m ² w Attica. Parter składa się z 4 sypialni, 2 salonów z ku…
$413,248
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Kalyvia Thorikou, Grecja
Szeregowiec
Kalyvia Thorikou, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? maizonette w ramach budowy 150m2, podzielony na 2 poziomy. Rok budowy 1995. Obie…
$259,756
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 240 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$708,425
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 290 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$625,776
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Kalyvia Thorikou, Grecja
Szeregowiec
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż maisonette 270 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica…
$732,039
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Willa w Kalyvia Thorikou, Grecja
Willa
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 418 m²
Na sprzedaż 2- piętrowa willa 418 m kw. Attica. Parter składa się z 3 sypialni, 2 łazienki, …
$1,93M
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Szeregowiec w Kalyvia Thorikou, Grecja
Szeregowiec
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 236 m²
Na sprzedaż maisonette 236 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica…
$377,827
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Dom wolnostojący w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący
Kalyvia Thorikou, Grecja
Powierzchnia 500 m²
Na dzia? ce 24500 m kw., w Attica Wschodniej, sprzeda? dom jednoosobowy o powierzchni 500 m …
$708,425
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Mieszkanie 2 pokoi w Kalyvia Thorikou, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 76 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie znajduje si…
$177,106
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 110 metrów kwadratowych w Attyce. Dom składa się …
$767,461
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Dom wolnostojący w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący
Kalyvia Thorikou, Grecja
Powierzchnia 360 m²
Jest na sprzedaż trzypiętrowy dom w budowie. Znajduje się w obszarze Lagonisi (lub "Rabbit I…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec w Kalyvia Thorikou, Grecja
Szeregowiec
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$684,811
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Szeregowiec w Kalyvia Thorikou, Grecja
Szeregowiec
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 277 m²
Na sprzedaż maizonette 277 m kw. Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica składa się z sa…
$472,283
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Szeregowiec w Kalyvia Thorikou, Grecja
Szeregowiec
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 288 m²
Na sprzedaż maisonette 288 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica…
$501,801
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Szeregowiec w Kalyvia Thorikou, Grecja
Szeregowiec
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 279 m²
Na sprzedaż w Attica maisonette o powierzchni 279 metrów kwadratowych. Maisonette ma 4 pozio…
$796,565
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 428 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 428 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej sy…
$2,48M
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Szeregowiec w Kalyvia Thorikou, Grecja
Szeregowiec
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma pozio…
$434,501
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$395,537
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 320 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$826,496
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$377,827
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Mieszkanie 3 pokoi w Kalyvia Thorikou, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 134 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 134 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie znajduje s…
$303,442
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 m kw. w Attica. Parter składa się z jednej sypialni, salonu…
$708,425
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Willa w Kalyvia Thorikou, Grecja
Willa
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 460 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$2,95M
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Willa w Kalyvia Thorikou, Grecja
Willa
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 700 m²
Oaza spokoju i luksusu w sercu Anavyssos W sercu Anavyssos ta olśniewająca willa oferuje at…
$3,72M
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Dom wolnostojący w Kalyvia Thorikou, Grecja
Dom wolnostojący
Kalyvia Thorikou, Grecja
Powierzchnia 165 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek 165 m2 w Attica. Pierwsze piętro składa się z jednej sypialni,…
$404,954
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Willa w Kalyvia Thorikou, Grecja
Willa
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,77M
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