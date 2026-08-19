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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vari Municipal Unit, Grecja

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mieszkania
21
domy
39
60 obiektów total found
Penthouse w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Premium Premium
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Pięknie odnowiony widok na morze 85 m kw. penthouse na 4 piętrze, oferując wspaniałe widoki …
$635,713
VAT
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Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż stare budownictwo 1-piętrowy dom 50 metrów kwadratowych w Attica. Dom składa się…
$226,696
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 375 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 375 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skł…
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Na sprzedaż -- Residential Maisonette -- Attyka Wschodnia: Vari- Varkiza - Asyrmatos 215 Sq.…
$874,024
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 220 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z 3 sypialn…
$673,004
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa si…
$371,923
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 45 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$371,923
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 60 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze. …
$413,248
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 370 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 370 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa …
$14,76M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,89M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 440 m²
Na sprzeda? pod budowê 3-pi? trowa willa 440 m2 w Atenach. Półpiwnica składa się z jednej sy…
$4,84M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? mieszkanie 70 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się z 2…
$661,197
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 85 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się…
$802,882
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 200 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętr…
$2,72M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 245 m²
Do sprzedaży w trakcie budowy 4-piętrowy dom 245 metrów kwadratowych w Attica. Piwnica skład…
$941,901
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 485 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 485 m kw. w Atenach. Parter składa się z 3 sypialni, 2 salonów, …
$2,36M
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? mieszkanie 70 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa si…
$495,898
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 60 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$342,406
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 360 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 360 m kw. W Atenach. Półpiwnica składa się z jednej sypialni, po…
$1,30M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 146 m kw. w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwn…
$1,42M
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Mieszkanie w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 230 m²
Luksusowy apartament na sprzedaż w elitarnym przedmieściu na południu Aten, Voula. Apartamen…
$1,86M
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 45 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$354,213
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? mieszkanie 63 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na parterze. Składa się z je…
$360,116
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 200 m kw. w Atenach. Półpiwnica składa się z jednej sypialni, sa…
$1,65M
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Attyce. Dom składa się z …
$1,18M
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Dom wolnostojący w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 520 m²
W bardzo miłej części Agia Marina, zaledwie 3 minuty samochodem od plaży, powierzchni 4 ha z…
$1,53M
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê 122 m kw. W Atenach. Apartament znajduje się na drugim pię…
$1,07M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 260 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa si…
$649,390
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 304 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 304 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa …
$1,24M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 10 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Dom wolnostojący 10 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 10
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż 4-pi? trowy dom 320 m2 w Atenach. Parter składa się z 3 sypialni, salonu z kuchn…
$944,567
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Parametry nieruchomości w Vari Municipal Unit, Grecja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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