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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Rafina, Grecja

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38 obiektów total found
Willa w Rafina, Grecja
Willa
Rafina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 525 m²
Na sprzeda? pod budowê 4-pi? trowa willa 525 m2 w Attica. Piwnica składa się z jednego magaz…
$2,83M
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Mieszkanie w Rafina, Grecja
Mieszkanie
Rafina, Grecja
Powierzchnia 74 m²
Apartament na sprzeda? 74 m kw w Attica. Apartament znajduje się na trzecim piętrze i składa…
$342,769
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Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 567 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 567 m kw. w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwni…
$409,706
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 230 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$720,232
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 370 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 370 m kw. w Attica. Parter składa się z 4 sypialni, 2 salonów z …
$814,689
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Mieszkanie 1 pokój w Rafina, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Rafina, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 46 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 46 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie znajduje si…
$295,177
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Rafina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 93 m kw w Attica. Apartament znajduje się na trzecim pi…
$867,821
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż maisonette 70 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skła…
$236,142
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 440 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 440 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$590,354
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Rafina, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
Na sprzeda? mieszkanie 104 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa…
$413,248
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Willa w Rafina, Grecja
Willa
Rafina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$554,933
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Willa w Rafina, Grecja
Willa
Rafina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 386 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 386 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,42M
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Mieszkanie 2 pokoi w Rafina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 84 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na trzecim p…
$436,862
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Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 139 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma poziomy…
$403,802
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Mieszkanie 1 pokój w Rafina, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Rafina, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? mieszkanie 63 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa si…
$200,720
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Mieszkanie 2 pokoi w Rafina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 71 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 71 m kw w Attica. Apartament znajduje się na drugim pię…
$354,213
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Dom wolnostojący 1 pokój w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Rafina, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 249 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 249 metrów kwadratowych w Atenach. Piwnica składa się z jednego…
$507,705
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Dom wolnostojący 9 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$1,17M
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Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż maizonette 165 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica…
$413,248
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 230 m kw. W Atenach. Parter składa się z jednej sypialni, salon…
$619,872
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Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Powierzchnia 105 m²
Townhouse na sprzedaż 105 m2 w Attica. Miasto znajduje się na 3 poziomach. Pierwsze piętro s…
$359,100
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skł…
$625,776
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Mieszkanie 2 pokoi w Rafina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 76 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie znajduje si…
$377,827
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Mieszkanie 2 pokoi w Rafina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Rafina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa…
$425,055
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Szeregowiec w Rafina, Grecja
Szeregowiec
Rafina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$495,898
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Dom wolnostojący 8 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 260 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,05M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 395 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$968,181
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Rafina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 505 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 505 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$708,425
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Dom wolnostojący 1 pokój w Rafina, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Rafina, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 80 m ² w Attica. Dom składa się z jednej sypialni, salonu, jednej…
$2,60M
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Mieszkanie w Rafina, Grecja
Mieszkanie
Rafina, Grecja
Powierzchnia 130 m²
Apartament na sprzeda ¿130 m kw. Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze i składa …
$464,687
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