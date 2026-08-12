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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecja

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mieszkania
41
domy
21
62 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzeda? mieszkanie budowlane o powierzchni 78 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$472,283
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 125 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 125 m kw. w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. 4 piętr…
$806,424
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 130 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na drugim p…
$502,982
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzeda? mieszkanie 105 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na parterze. Składa się z 3…
$396,718
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Mieszkanie w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 38 m²
Apartament na sprzedaż 38 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na pierwszy…
$159,959
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Na sprzeda? mieszkanie 138 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się na parterze. Składa się …
$354,213
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 176 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 176 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa …
$590,354
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 124 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 124 m kw. w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. 4 piętr…
$806,424
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 125 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 125 m kw. w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. 4 piętr…
$806,424
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 280 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa się z salonu z …
$767,461
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowy dom 180 m kw. W Atenach. Parter składa się z jednej sypialni, salonu…
$3,37M
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 128 m²
Na sprzedaż Dupleks o powierzchni 128 metrów kwadratowych w Atenach Dupleks znajduje się na …
$708,425
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 122 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$472,283
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 180 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 4 piętrze.…
$796,978
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 91 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 91 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica składa…
$413,248
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 105 metrów kwadratowych w Atenach. Mieszkanie znajduje …
$442,766
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 127 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 127 m kw. w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. 4 piętr…
$818,231
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Mieszkanie w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 metrów kwadratowych w Atenach. Apartament znajduje się na drugim …
$418,410
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 120 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze.…
$369,065
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda? mieszkanie 200 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa s…
$1,05M
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Mieszkanie w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 87 m²
Na sprzeda? mieszkanie 87 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze i składa…
$274,216
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Willa w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Willa
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 10
Powierzchnia 1 400 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 1400 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa…
$3,78M
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 52 m²
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 52 m2 w Atenach. Mieszkanie jest na 1. Podłoga. Składa …
$200,720
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzeda? mieszkanie pod budowê o powierzchni 79 m kw w Atenach. Apartament znajduje się n…
$472,283
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 75 m kw. w Atenach. Apartament znajduje się n…
$434,501
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzeda? mieszkanie w budowie o powierzchni 97 m kw w Atenach. Apartament znajduje się na…
$590,354
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 163 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 163 metrów kwadratowych w Atenach. Dom znajduje się na 2…
$940,374
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Mieszkanie w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 76 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 76 m2 w Atenach. Mieszkanie ma wewnętrzny układ. Właści…
$253,852
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 114 m²
Na sprzeda? mieszkanie 114 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Składa się z …
$458,705
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 210 metrów kwadratowych w Atenach. Mieszkanie znajduje …
$1,89M
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecja

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