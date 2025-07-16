Kompleks mieszkalny Studia, 1+1, 2+1 w kompleksie premium Lagoon Resort.

  1. Realting.com
Batumi, Gruzja
od
$70,320
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
23
Zostawić wniosek
ID: 32700
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 002151
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 22.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Gruzja
  • Region / Państwo
    Adżara
  • Miasto
    Batumi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Lagoon Resort to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy.

Położony w spokojnej, malowniczej okolicy, 500 metrów od morza i Nowego Bulwaru, projekt oferuje gościom i mieszkańcom wspaniałą atmosferę, usługi i nową jakość życia w Batumi.

Lagoon Resort składa się z trzech bloków:

  • Blok A – hotel i apartamenty
  • Blok B i C – apartamenty mieszkalne i inwestycyjne

W sprzedaży dostępne są apartamenty o zróżnicowanych układach: kawalerki, apartamenty jednopokojowe (1+1) i dwupokojowe (2+1) o powierzchni od 32,7 m² do 69,5 m².

  • Kawalerki – 32,7 m² od 70 320 USD
  • Apartamenty jednopokojowe – 47 m² od 148 150 USD
  • Apartamenty dwupokojowe o powierzchni od 67,5 m² i 69,5 m² dostępne na życzenie

Apartamenty dostarczane są z białym wykończeniem.
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zakupu apartamentu gotowego do zamieszkania.

Dostępne są czynsze z najmu do 12% rocznie.
Firma zarządzająca zajmie się wszystkimi kwestiami związanymi z najmem i utrzymaniem, gwarantując stabilny dochód.

Plan rat bez odsetek przez 24 miesiące!
Zakończenie budowy planowane jest na czwarty kwartał 2026 roku.

Kompleks otoczony jest różnorodną infrastrukturą handlowo-rozrywkową, oferując wszystko, czego potrzeba do komfortowego życia i przyjemnego pobytu.

Kompleksowa infrastruktura:

  • Aranżacja terenu
  • Aranżacja terenu
  • Basen zewnętrzny
  • Strefy rekreacyjne
  • Lobby, konsjerż
  • Restauracja
  • Baseny kryty i odkryty
  • Siłownia
  • Sala do jogi
  • Centrum SPA
  • Galerie masażu
  • Kino
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Sklepy
  • Powierzchnie biurowe
  • Ochrona i monitoring
  • Restauracja z tarasem
  • Miejsce do grillowania
  • Biblioteka i przestrzeń coworkingowa
  • Parking podziemny


Lokalizacja:

  • Adres: Batumi, ul. Adlia, budynek 58
  • Odległość do morza – 500 m
  • Odległość do centrum Batumi – 5,5 km
  • Odległość do lotniska – 2 km

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Batumi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

