Kompleks mieszkalny Studia, 1+1, 2+1 w kompleksie premium Lagoon Resort.

Lagoon Resort to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy.
Położony w spokojnej, malowniczej okolicy, 500 metrów od morza i Nowego Bulwaru, projekt oferuje gościom i mieszkańcom wspaniałą atmosferę, usługi i nową jakość życia w Batumi.
Lagoon Resort składa się z trzech bloków:
W sprzedaży dostępne są apartamenty o zróżnicowanych układach: kawalerki, apartamenty jednopokojowe (1+1) i dwupokojowe (2+1) o powierzchni od 32,7 m² do 69,5 m².
Apartamenty dostarczane są z białym wykończeniem.
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zakupu apartamentu gotowego do zamieszkania.
Dostępne są czynsze z najmu do 12% rocznie.
Firma zarządzająca zajmie się wszystkimi kwestiami związanymi z najmem i utrzymaniem, gwarantując stabilny dochód.
Plan rat bez odsetek przez 24 miesiące!
Zakończenie budowy planowane jest na czwarty kwartał 2026 roku.
Kompleks otoczony jest różnorodną infrastrukturą handlowo-rozrywkową, oferując wszystko, czego potrzeba do komfortowego życia i przyjemnego pobytu.
Kompleksowa infrastruktura:
Lokalizacja:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.