Kompleks mieszkalny Studia, 1+1, 2+1 w kompleksie premium Lagoon Resort.

Lagoon Resort to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy.

Położony w spokojnej, malowniczej okolicy, 500 metrów od morza i Nowego Bulwaru, projekt oferuje gościom i mieszkańcom wspaniałą atmosferę, usługi i nową jakość życia w Batumi.

Lagoon Resort składa się z trzech bloków:

Blok A – hotel i apartamenty

Blok B i C – apartamenty mieszkalne i inwestycyjne

W sprzedaży dostępne są apartamenty o zróżnicowanych układach: kawalerki, apartamenty jednopokojowe (1+1) i dwupokojowe (2+1) o powierzchni od 32,7 m² do 69,5 m².

Kawalerki – 32,7 m² od 70 320 USD

Apartamenty jednopokojowe – 47 m² od 148 150 USD

Apartamenty dwupokojowe o powierzchni od 67,5 m² i 69,5 m² dostępne na życzenie

Apartamenty dostarczane są z białym wykończeniem.

Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zakupu apartamentu gotowego do zamieszkania.

Dostępne są czynsze z najmu do 12% rocznie.

Firma zarządzająca zajmie się wszystkimi kwestiami związanymi z najmem i utrzymaniem, gwarantując stabilny dochód.

Plan rat bez odsetek przez 24 miesiące!

Zakończenie budowy planowane jest na czwarty kwartał 2026 roku.

Kompleks otoczony jest różnorodną infrastrukturą handlowo-rozrywkową, oferując wszystko, czego potrzeba do komfortowego życia i przyjemnego pobytu.

Kompleksowa infrastruktura:

Aranżacja terenu

Basen zewnętrzny

Strefy rekreacyjne

Lobby, konsjerż

Restauracja

Baseny kryty i odkryty

Siłownia

Sala do jogi

Centrum SPA

Galerie masażu

Kino

Plac zabaw dla dzieci

Sklepy

Powierzchnie biurowe

Ochrona i monitoring

Restauracja z tarasem

Miejsce do grillowania

Biblioteka i przestrzeń coworkingowa

Parking podziemny



Lokalizacja:

Adres: Batumi, ul. Adlia, budynek 58

Odległość do morza – 500 m

Odległość do centrum Batumi – 5,5 km

Odległość do lotniska – 2 km

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.