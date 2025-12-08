Batumi, Gruzja

Dwupiętrowe domy szeregowe na sprzedaż w kompleksie Polo Signature w Batumi, o powierzchni od 147 do 189 m². Na parterze znajduje się przestronny salon, kuchnia i łazienka. Na piętrze znajdują się 4 sypialnie i 2 łazienki. Każdy dom posiada ogród z tyłu oraz 2 miejsca parkingowe przed dom…