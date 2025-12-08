  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Batumi
  4. Nowe domy

Nowe domy w Batumi, Gruzja

mieszkania
94
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Kamienica Home
Kamienica Home
Kamienica Home
Kamienica Home
Kamienica Home
Pokaż wszystko Kamienica Home
Kamienica Home
Batumi, Gruzja
od
$218,583
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 147 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Zespół kamienic z panoramicznym widokiem na morze i góry ?Gonio Nieruchomość zostanie oddana w IV kwartale 2024? Infrastruktura zewnętrzna: ?Zielona strefa ?Twierdza Gonio-Apsaros ?Supermarket Infrastruktura wewnętrzna: ?️Parking ?‍?bezpieczeństwo i monitoring wideo ?plac zabaw dla dzi…
Agencja
Property of Georgia
Zostaw prośbę
Kamienica Polo Villas Avenue
Kamienica Polo Villas Avenue
Kamienica Polo Villas Avenue
Kamienica Polo Villas Avenue
Kamienica Polo Villas Avenue
Pokaż wszystko Kamienica Polo Villas Avenue
Kamienica Polo Villas Avenue
Batumi, Gruzja
od
$290,000
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dwupoziomowy dom szeregowy w Batumi w kompleksie Polo Avenue o powierzchni 167 m². Na parterze: przestronny salon, kuchnia, łazienka i pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze: 3 sypialnie, 2 łazienki i pomieszczenie gospodarcze. Dom posiada ogród z tyłu z posadzonymi palmami o…
Deweloper
Polo Villas Batumi
Zostaw prośbę
Wieś domków Sunny Cottage
Wieś domków Sunny Cottage
Wieś domków Sunny Cottage
Wieś domków Sunny Cottage
Wieś domków Sunny Cottage
Pokaż wszystko Wieś domków Sunny Cottage
Wieś domków Sunny Cottage
Batumi, Gruzja
od
$50,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Letni kompleks mieszkalny to nowoczesna przestrzeń stworzona dla komfortowego życia, pracy i rekreacji. Kompleks znajduje się w odległości spaceru od morza i jest otoczony przez wiecznie zieloną naturę. Nowoczesna architektura, przemyślane układy i rozwinięta infrastruktura sprawiają, że jes…
Agencja
Gulfstream
Zostaw prośbę
OneOne
Wieś domków Polo Villas Signature
Wieś domków Polo Villas Signature
Wieś domków Polo Villas Signature
Wieś domków Polo Villas Signature
Wieś domków Polo Villas Signature
Pokaż wszystko Wieś domków Polo Villas Signature
Wieś domków Polo Villas Signature
Batumi, Gruzja
od
$242,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 148–197 m²
11 obiekty nieruchomości 11
Dwupiętrowe domy szeregowe na sprzedaż w kompleksie Polo Signature w Batumi, o powierzchni od 147 do 189 m². Na parterze znajduje się przestronny salon, kuchnia i łazienka. Na piętrze znajdują się 4 sypialnie i 2 łazienki. Każdy dom posiada ogród z tyłu oraz 2 miejsca parkingowe przed dom…
Deweloper
Polo Villas Batumi
Zostaw prośbę
Willa VistaMarevillas
Willa VistaMarevillas
Willa VistaMarevillas
Willa VistaMarevillas
Willa VistaMarevillas
Pokaż wszystko Willa VistaMarevillas
Willa VistaMarevillas
Batumi, Gruzja
od
$294,000
Rok realizacji 2024
1 obiekt nieruchomości 1
Wille i apartamenty premium Złożony w ekologicznie czystym środowisku w gonio 800 metrów do najczystszej plaży na wybrzeżu 550 metrów do najbliższego przystanku autobusowego 10 km do największego centrum handlowego Batumi 8 km do międzynarodowego lotniska Batumi 6,6 km d…
Deweloper
universal23
Zostaw prośbę
Kamienica HOME
Kamienica HOME
Kamienica HOME
Kamienica HOME
Kamienica HOME
Batumi, Gruzja
od
$230,319
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 147 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Wyjątkowy kompleks mieszkaniowy HOME w Gonio, malowniczym i ekologicznie czystym przedmieściu Batumi! Zdobądź do 2000 USD miesięcznie pasywnego dochodu w 2024 r. z wynajmu długoterminowego! Oprocentowanie kredytu hipotecznego od 8%, rata 0% od dewelopera do 36 miesięcy. Termin dostawy – C…
Deweloper
One Development
Zostaw prośbę
Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pokaż wszystko Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Wieś domków Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Batumi, Gruzja
od
$129,800
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Sprzedaż domów w Batumi - Sunny Cottage.Trzypokojowe wille na terenie lotniska.Dostępny w zielonej ramce lub "pod klucz" z wysokiej jakości wykończeniem.Komfortowy dziedziniec, basen.Monolityczne ramy konstrukcyjne technologii.Parkowanie na ziemi.Przestronne, przytulne wille z przemyślanym u…
Agencja
Gulfstream
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się