  Géorgie
  Batoumi
  Complexe résidentiel Lagoon Resort

Complexe résidentiel Lagoon Resort

Batoumi, Géorgie
depuis
$70,000
T.V.A.
18/02/2026
$70,000
17/05/2023
$50,250
;
41 1
ID: 3460
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Bienvenue dans notre complexe résidentiel unique – l'épitome de la vie de luxe, du travail et du divertissement. Nous sommes fiers d'offrir à nos résidents une expérience vraiment unique, avec trois blocs de confort et d'élégance inégalés, ainsi qu'une infrastructure cinq étoiles qui répond à tous leurs besoins.

Notre complexe a été conçu avec un accent sur la création d'un environnement qui favorise un mode de vie de haute qualité. Que vous cherchiez une maison confortable pour vous installer dans, un espace pour travailler de la maison, ou juste quelque part pour vous détendre et vous détendre, nous vous avons couvert.

Nous comprenons l'importance de l'attention aux détails, c'est pourquoi nous avons accordé une grande attention à l'aménagement paysager de notre complexe. Nous avons créé un bel espace extérieur qui est non seulement esthétiquement agréable, mais améliore également l'expérience globale de vivre dans notre complexe.

Notre équipe s'engage à fournir à nos résidents le plus haut niveau de service possible. Nous nous efforçons de dépasser les attentes dans tout ce que nous faisons, de la conception de nos installations au niveau de soins et d'attention que nous accordons à nos résidents.

Dans notre complexe résidentiel unique, nous croyons que la vie de luxe devrait être accessible à tous, c'est pourquoi nous avons créé un espace à la fois abordable et de haute qualité. Nous vous invitons à nous rejoindre et à vivre l'épitome de la vie de luxe, du travail et du divertissement.

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Revue vidéo de complexe résidentiel Lagoon Resort

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Autres complexes
TOP TOP
Complexe résidentiel Riversaid Rezidens
Complexe résidentiel Riversaid Rezidens
Complexe résidentiel Riversaid Rezidens
Complexe résidentiel Riversaid Rezidens
Complexe résidentiel Riversaid Rezidens
Complexe résidentiel Riversaid Rezidens
Tbilissi, Géorgie
depuis
$115,000
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 10
Riverside Residences – la vie au bord de l'eau. Vérifié par EMAAR.Sur l'un des fronts de mer les plus prestigieux de Tbilissi, un nouveau standard de luxe urbain est né – Riverside Residences, un complexe résidentiel du célèbre développeur EMAAR.Ici, l'architecture, la nature et le rythme de…
Immeuble Archi Nutsubidze
Immeuble Archi Nutsubidze
Immeuble Archi Nutsubidze
Immeuble Archi Nutsubidze
Immeuble Archi Nutsubidze
Immeuble Archi Nutsubidze
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,300
Nombre d'étages 9
Informations sur le projet Archi Nucubidze Residential Complex est un autre projet innovant avec des indicateurs d'efficacité énergétique améliorés du développeur Archi. Où se trouve Archi Nucubidze ? Archi Nucubidze est situé dans le district de Nutsubidze, sur le territoire du 4ème micro-…
Immeuble White Square Varketili 3
Immeuble White Square Varketili 3
Immeuble White Square Varketili 3
Immeuble White Square Varketili 3
Tbilissi, Géorgie
depuis
$35,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
À propos du projet "White Square in Varketili 3" est en cours de construction sur la rue Trialeti, près de la station de métro Varketili à Tbilissi. L'infrastructure autour de la maison est entièrement développée et tout type de transport public est disponible. La station de métro "Varketil…
