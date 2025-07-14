  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Complexe résidentiel Orbi Residence

Complexe résidentiel Orbi Residence

Batoumi, Géorgie
Complexe résidentiel Orbi Residence
Dernière actualisation: 04/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  Nombre d'étages
    35
    Nombre d'étages
    35

À propos du complexe

Orbi Residence est un complexe de 35 étages situé à 100 mètres de la mer.

Le complexe dispose d'une salle de sport, piscine, restaurant et société de gestion.

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Actualités des développeurs

14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
