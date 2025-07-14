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Complexe résidentiel Alliance Centropolis

Batoumi, Géorgie
depuis
$82,643
depuis
$3,005/m²
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ID: 36572
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi
  • Adresse
    Shota Rustaveli Street, 52 Alliance Centropolis

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    55

À propos du complexe

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Русский Русский

CENTROPOLIS - BATUMI

Un projet phare à grande échelle à usage mixte situé dans la partie centrale de Batumi, sur la première côte - à seulement ~50 mètres de la mer, dans l'un des endroits clés de la ville.

✔️ Tous les appartements ont une vue panoramique sur la mer et la ville.

🏙 INFRASTRUCTURE DU COMPLEXE

• Centre commercial (centre commercial)
• Casino
• Hôtel sous la marque Hyatt
• Centre mondial du commerce (WTC)
• salles de cinéma et de divertissement
bowling
piscine
• Centre de fitness et infrastructures sportives
• Zones récréatives et services urbains

Le complexe est un espace urbain entièrement intégré créé pour une occupation élevée, une vie commerciale active et une exploitation à longueur d'année.

💰 Coût d'investissement du projet

520 millions de dollars

💳 Conditions de paiement

• mise de fonds - 20%
• Dernier paiement - 30%
• versements internes – jusqu'à 60 mois

Lot NP022RM

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Soins de santé

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