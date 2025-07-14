Complexe résidentiel Alliance Centropolis

CENTROPOLIS - BATUMI
Un projet phare à grande échelle à usage mixte situé dans la partie centrale de Batumi, sur la première côte - à seulement ~50 mètres de la mer, dans l'un des endroits clés de la ville.
✔️ Tous les appartements ont une vue panoramique sur la mer et la ville.
🏙 INFRASTRUCTURE DU COMPLEXE
• Centre commercial (centre commercial)
• Casino
• Hôtel sous la marque Hyatt
• Centre mondial du commerce (WTC)
• salles de cinéma et de divertissement
bowling
piscine
• Centre de fitness et infrastructures sportives
• Zones récréatives et services urbains
Le complexe est un espace urbain entièrement intégré créé pour une occupation élevée, une vie commerciale active et une exploitation à longueur d'année.
💰 Coût d'investissement du projet
520 millions de dollars
💳 Conditions de paiement
• mise de fonds - 20%
• Dernier paiement - 30%
• versements internes – jusqu'à 60 mois
Lot NP022RM