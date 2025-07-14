Complexe résidentiel Alliance Centropolis

CENTROPOLIS - BATUMI

Un projet phare à grande échelle à usage mixte situé dans la partie centrale de Batumi, sur la première côte - à seulement ~50 mètres de la mer, dans l'un des endroits clés de la ville.

✔️ Tous les appartements ont une vue panoramique sur la mer et la ville.

🏙 INFRASTRUCTURE DU COMPLEXE

• Centre commercial (centre commercial)

• Casino

• Hôtel sous la marque Hyatt

• Centre mondial du commerce (WTC)

• salles de cinéma et de divertissement

bowling

piscine

• Centre de fitness et infrastructures sportives

• Zones récréatives et services urbains

Le complexe est un espace urbain entièrement intégré créé pour une occupation élevée, une vie commerciale active et une exploitation à longueur d'année.

💰 Coût d'investissement du projet

520 millions de dollars

💳 Conditions de paiement

• mise de fonds - 20%

• Dernier paiement - 30%

• versements internes – jusqu'à 60 mois

Lot NP022RM