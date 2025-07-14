  1. Realting.com
Apart hôtel Alliance Privilege

Batoumi, Géorgie
depuis
$174,000
28/11/2024
$174,000
19/11/2024
$177,250
25/10/2024
$135,000
25/10/2024
$5,000
;
11 1
ID: 22399
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    54

À propos du complexe

Alliance Privilege est un projet de grande envergure achevé par Alliance, situé sur le boulevard historique et mondialement connu de Batumi, dans le lieu en bord de mer le plus prestigieux de la ville.

Les 12 premiers étages du complexe multifonctionnel de 54 étages abritent le célèbre hôtel 5 étoiles Marriott, tandis que les autres étages comprennent des appartements d'investissement haut de gamme.

Alliance Privilege offre des vues magnifiques sur la mer et la ville depuis tous les étages.

Le complexe dispose d'une infrastructure moderne et de toutes les conditions nécessaires pour garantir un confort de vie optimal:

• Parking souterrain local à deux niveaux
• Centre de spa et de bien-être
• Piscine
• Lounge
• Restaurant, lobby et bar
• Centre de fitness
• Plage privée
• Casino

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 31.0 – 58.5
Prix ​​par m², USD 5,000 – 7,000
Prix ​​de l'appartement, USD 177,250 – 386,050

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Revue vidéo de appart-hôtel Alliance Privilege

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
Autres complexes
Realting.com
Aller
