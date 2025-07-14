Apart hôtel Alliance Privilege

Alliance Privilege est un projet de grande envergure achevé par Alliance, situé sur le boulevard historique et mondialement connu de Batumi, dans le lieu en bord de mer le plus prestigieux de la ville.

Les 12 premiers étages du complexe multifonctionnel de 54 étages abritent le célèbre hôtel 5 étoiles Marriott, tandis que les autres étages comprennent des appartements d'investissement haut de gamme.

Alliance Privilege offre des vues magnifiques sur la mer et la ville depuis tous les étages.

Le complexe dispose d'une infrastructure moderne et de toutes les conditions nécessaires pour garantir un confort de vie optimal:

• Parking souterrain local à deux niveaux

• Centre de spa et de bien-être

• Piscine

• Lounge

• Restaurant, lobby et bar

• Centre de fitness

• Plage privée

• Casino