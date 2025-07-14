Complexe résidentiel Batumi Villas

Des triplex confortables de 3 chambres dans un quartier calme de l'aéroport - 144 m2 + jardin privé 46 m2.
Le complexe résidentiel moderne est situé dans un endroit calme et confortable, idéal pour une vie confortable et le repos.
🏡 Style et concept
Extérieur dans le style méditerranéen
Intérieur dans le style scandinave moderne
📍 Formats disponibles
cadre blanc
• Rénové sans mobilier
• clé en main
📅 Date de préparation
• cadre blanc - Décembre 2026
• avec réparations - Avril 2027
• clé en main - juin 2027
💳 Conditions d'achat
• acompte de 25% + versements de 0% jusqu'à 14 mois
Promotion spéciale pour la première maison: 50% maintenant + 50% après achèvement
🏙 INFRASTRUCTURE DU COMPLEXE
piscine
- centre de fitness
cinéma
café
- aire de jeux pour enfants
- terrain de basketball
- gazebos
- Stationnement à vélo
recharge des véhicules électriques
Sécurité 24/7
Gestion professionnelle du complexe
Lot P036OV