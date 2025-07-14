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Complexe résidentiel Batumi Villas

Batoumi, Géorgie
depuis
$172,800
depuis
$1,200/m²
;
32
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ID: 36592
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi
  • Adresse
    Ivane Meskhi Street, 11

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

À propos du complexe

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Русский Русский

Des triplex confortables de 3 chambres dans un quartier calme de l'aéroport - 144 m2 + jardin privé 46 m2.
Le complexe résidentiel moderne est situé dans un endroit calme et confortable, idéal pour une vie confortable et le repos.
🏡 Style et concept
Extérieur dans le style méditerranéen
Intérieur dans le style scandinave moderne
📍 Formats disponibles
cadre blanc
• Rénové sans mobilier
• clé en main
📅 Date de préparation
• cadre blanc - Décembre 2026
• avec réparations - Avril 2027
• clé en main - juin 2027
💳 Conditions d'achat
• acompte de 25% + versements de 0% jusqu'à 14 mois
Promotion spéciale pour la première maison: 50% maintenant + 50% après achèvement
🏙 INFRASTRUCTURE DU COMPLEXE
piscine
- centre de fitness
cinéma
café
- aire de jeux pour enfants
- terrain de basketball
- gazebos
- Stationnement à vélo
recharge des véhicules électriques
Sécurité 24/7
Gestion professionnelle du complexe
Lot P036OV

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
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