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Complexe résidentiel Gonio Marina

Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
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3
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ID: 35063
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

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Nom du projet

Gonio Marina

Développeur / Entreprise de construction

Eagle Hills Georgia (structure affiliée à Emaar en Géorgie, EAU)

Contexte du développeur / Projets achevés

Le projet est développé par Eagle Hills et Emaar, sociétés fondées par Mohammed Alabbar. Le développeur est reconnu internationalement pour des projets phares tels que le centre-ville de Dubaï, Belgrade Waterfront et Marassi Egypt, avec des projets achevés à Dubaï, Belgrade, Le Caire et Abu Dhabi.

Garanties financières

Le projet est soutenu par Eagle Hills et Emaar, des développeurs des Émirats arabes unis établis à l'échelle internationale, connus pour leur contrôle rigoureux de la qualité, leur gestion systématique et la livraison en temps opportun de projets de grande envergure.

Lieu

Gonio, Géorgie occidentale, près de Batumi.
Zone côtière connue pour ses plages propres et son environnement écologique.

Distances:
• Aéroport international de Batumi – environ 20 minutes
• Frontière turque – moins de 10 minutes

Type d'appartement

Développement à usage mixte (Residentiel / Resort / Investissement)

Date d ' achèvement prévue

2028-2029 (développement en phase)

Aperçu de l'infrastructure

Station balnéaire à usage mixte et grappe résidentielle couvrant plus de 260 hectares, y compris:
• Appartements et résidences gérées
• Villas privées et communautés de villas fermées
• Hôtels internationaux
• Yacht marina avec plus de 180 places
• Lagune artificielle (environ 1 km de long)
• Restaurants et galeries commerciales
• Aquacentres
• Espaces de coworking et fitness
• boulevards piétons, parcs, aires de loisirs familiales
• Promenade privée

Information sur la tarification

Prix de départ par m2: À annoncer
Prix de l'appartement à partir de: À annoncer
Zones d'appartements à partir de: À annoncer

Location & Investissement Potentiel

Rendement de location prévu : environ 8 à 10 % par année.
ROI prévu : Croissance estimative du capital de 25 à 40 % d'ici la mi-construction, selon les projets antérieurs d'Eagle Hills.

Conditions de livraison

Les appartements seront livrés dans l'état du cadre blanc (les spécifications finales seront confirmées par le développeur).

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
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Complexe résidentiel Gonio Marina
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