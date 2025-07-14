Complexe résidentiel Sky Castle

Un projet d'investissement unique sur la côte de la mer Noire — Wyndham Grand Batumi Gonio Sky Castle. C'est le premier et le seul luxe 5* Station tout inclus en Géorgie, avec une architecture inspirée par l'esthétique d'un château de l'Ordre, combinant une atmosphère ancienne et un service moderne de qualité.

Conditions financières et rendement

Rendement garanti: 10% par an, fixé dans le contrat, payé à tous les investisseurs chaque année même pendant la phase de construction.

Retour réel : Jusqu'à 17 % par année lors du choix du programme de gestion hôtelière.

Option de rachat : Le promoteur est prêt à racheter la propriété pour 110% du prix initial, assurant une protection absolue du capital investi.

Capitalisation : Le retour sur revente commence à 30 % par an.

Gestion de classe mondiale : La propriété est gérée par Aimbridge Hospitality (le plus grand opérateur avec un portefeuille de 1500+ hôtels) sous la marque mondiale Wyndham Hotels & Resorts.

Infrastructure et bien-être innovants

L'infrastructure à grande échelle du complexe couvre 27 115 m2 et comprend plus de 100 installations exclusives accessibles 365 jours par an :

Récupération: 7 piscines et 3 centres SPA, y compris des bains uniques sous des voûtes en pierre pour une relaxation profonde.

Santé : Une clinique de médecine de la procréation avancée et 2 centres de fitness.

Gastronomie : 12 restaurants et bars, dont The Grand Hall, ainsi que des menus spéciaux (kosher et halal).

Expériences: Une bibliothèque secrète (le Scriptorium Bar), une tour de l'Observatoire, une plage paysagée privée et une héliportée.

Les investisseurs deviennent des résidents d'une collectivité fermée. La possession d'une chambre d'hôtel ouvre l'accès aux programmes d'échange RCI et ITC. Cela permet aux propriétaires de voyager et de séjourner gratuitement dans les hôtels Wyndham les plus luxueux du monde (plus de 110 pays et 9300 hôtels).

Lieu et juridiction Avantages

Situation: Gonio est un quartier pittoresque avec des plantes subtropicales reliques, à 15 minutes du centre de Batumi, à 7 minutes de l'aéroport, à 5 minutes de la frontière georgienne-turque.

Prestations fiscales et permis de séjour: 0% d'impôt foncier en Géorgie et le droit d'obtenir un permis de séjour.

Paiement pratique : Plan d'acompte sans intérêts pour une période pouvant aller jusqu'à 60 mois (avec un acompte de 30%), possibilité de payer en différentes monnaies et cryptomonnaies, traitement à distance avec enregistrement des transactions au ministère de la Justice.

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