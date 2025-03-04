Apart hôtel Hilton Resort

  1. Realting.com
depuis
$65,130
ID: 33172
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

À propos du complexe

La première station familiale Hilton à Batumi

Un projet d'investissement unique, 50/50 conditions de versement promotionnel - 50% de mise de fonds, 50% sur réception des clés.

Lieu:

Il est situé dans une zone de bâtiments de basse hauteur, ce qui garantit l'absence de bâtiments de haute hauteur autour
Une zone écologique avec une infrastructure développée
Il combine parfaitement nature et équipements urbains
Principales caractéristiques:
Superficie totale de la station: 10 000 m2
. Nombre de blocs: 3, seulement 8 étages
Nombre total de chambres: 320

Avantages pour les résidents et les invités:

Le nombre limité de chambres vous permet d'éviter la surpopulation et de maintenir l'intimité.
Le taux d'occupation constant de l'hôtel assure un flux stable de services et de commodité pour tous les clients, ainsi qu'un programme de fidélité pour les clients de la marque.
La possibilité d'utiliser toute l'infrastructure, territoire fermé

Infrastructures:
La piscine intérieure est un plaisir à longueur d'année pour les adultes et les enfants.
Salle à vapeur et sauna - relaxation et récupération
Centre de fitness - garder la forme et la santé
Cinéma Hall - passez la soirée à regarder vos films préférés
Coworking et bibliothèque - travail efficace et inspirant
Salle de conférence - organiser une réunion d'affaires ou un événement

Services supplémentaires:
Magasin d'épicerie, pharmacie et cave à vin pour les besoins quotidiens.
L'augmentation prévue est de 4 000 $ par m2. Le calcul est basé sur la chaîne hôtelière actuelle, où le coût actuel par mètre carré est de 6 500 $.

Pourquoi est-il rentable d'investir avec nous:

1. Nous sommes un partenaire autorisé du développeur, opérant officiellement en Géorgie.

2. Nous achetons des appartements dans des piscines, pas au détail, ce qui nous donne la possibilité de recevoir des réductions supplémentaires pour nos clients.

3. On travaille "en blanc". Tous les transferts et paiements sont effectués strictement conformément au contrat et directement au développeur, aucun paiement supplémentaire ou trop-payé.

4. Nous sommes en contact avec vous jusqu'à ce que nous recevions les clés et enregistrions la propriété acquise, nous aidons et protégeons vos intérêts.

Contactez notre représentant en Géorgie, Margarita, pour plus de détails sur le projet.

Sincèrement, l'équipe Satellite Estate

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 33.4
Prix ​​par m², USD 1,950
Prix ​​de l'appartement, USD 65,132
Appartements 2 chambres
Surface, m² 68.7
Prix ​​par m², USD 1,950
Prix ​​de l'appartement, USD 133,968

Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Actualités des développeurs

04.03.2025
« Environ 50 % de nos clients choisissent de payer en cryptomonnaie. » Comment acheter un bien immobilier à Bali avec la crypto-monnaie en pratique
Toutes les nouvelles
Développeur
Développeur
Agence
Agence
