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Apart hôtel Oasis DL

Chakvi, Géorgie
depuis
$57,966
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ID: 20999
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Région
    Kobuleti Municipality
  • Ville
    Chakvi
  • Adresse
    David Aghmashenebli Street, 16

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    16

À propos du complexe

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Le complexe est situé sur 13 hectares de territoire clos, magnifiquement paysagé et est totalement autonome ! Versements possibles. Premier versement - 20% Paiement intégral - jusqu'en décembre 2026. Appartements avec cuisine, appartements avec une et deux chambres dans un village résidentiel d'élite fermé, situé dans la banlieue de la station balnéaire de Batumi sur le territoire de 13 hectares sur la côte de la mer Noire entouré de verdure. Sur le territoire du complexe il y a 4 piscines, restaurants de cuisine géorgienne et internationale, magasins de nourriture, boutiques, salon de beauté, waterquark, parking, buanderie. La zone est gardée 24 heures sur 24. Tous les appartements sont rénovés selon les projets des meilleurs designers du monde et sont équipés de meubles et d'appareils de haute qualité. Les propriétaires d'appartements et d'appartements ont accès gratuitement à toute l'infrastructure du complexe. Les appartements proposés sont situés dans le bloc no 12, qui a déjà été construit et mis en service en 2016. Il est possible d'acheter dans le bloc n° 13 la date de mise en service dont en 2015.

Lot P020DL

Localisation sur la carte

Chakvi, Géorgie
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