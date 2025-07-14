  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Complexe résidentiel OXY Residence

Complexe résidentiel OXY Residence

Batoumi, Géorgie
depuis
$39,580
depuis
$1,000/m²
;
7
Laisser une demande
ID: 35324
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/04/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi
  • Adresse
    Adlia Street, 12

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    14

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Agence immobilière GULFSTREAM présente un nouvel investissement et projet résidentiel OXY Residence - un complexe résidentiel moderne avec un potentiel d'investissement élevé de Barceló Hotels Group, situé à seulement 150 mètres du littoral de la mer.
Les étages inférieurs du complexe sont occupés par un hôtel 4★ sous la marque Occidental Hotels & Resorts, les étages supérieurs sont des appartements résidentiels.
La principale caractéristique du projet est une gestion hôtelière professionnelle, grâce à laquelle les propriétaires reçoivent un service de niveau hôtel dans leur appartement.
Le projet combine confort de vie, haut niveau de service et attractivité pour l'investissement.

Lot NP001RM

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble m2 at Nutsubidze
Tbilissi, Géorgie
depuis
$142,000
Complexe résidentiel Grafic Residence Lot P038DL
Batoumi, Géorgie
depuis
$60,260
Immeuble City Home Avlabari
Tbilissi, Géorgie
depuis
$175,000
Complexe résidentiel Horizont Residence
Batoumi, Géorgie
depuis
$36,852
Immeuble Domus Nea
Tbilissi, Géorgie
depuis
$120,000
Vous regardez
Complexe résidentiel OXY Residence
Batoumi, Géorgie
depuis
$39,580
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Matiani
Immeuble Matiani
Immeuble Matiani
Immeuble Matiani
Immeuble Matiani
Tbilissi, Géorgie
depuis
$70,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 31
The complex organically combines many necessary objects with the living environment and creates a unified system, which is a great advantage in our everyday life. Continuing the principle of the 15-minute city concept, Matiani is another new and innovative project from Biograph Living, fe…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Immeuble Tower Gelovani
Immeuble Tower Gelovani
Immeuble Tower Gelovani
Immeuble Tower Gelovani
Tbilissi, Géorgie
depuis
$70,000
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 14
À propos du projetÀ 100 mètres de l'avenue Marshall Gelovani, 5A de Petre Sarajishvili, "Pala Invest" présente un complexe résidentiel de 14 étages de haute classe en construction - -
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Afficher tout Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!
Batoumi, Géorgie
depuis
$82,000
Options de finition Аvec finition
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Vous pouvez acheter 1/2, 1/4, 1/8 d'une chambre - demandez à nos gestionnaires le prix et les conditions.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!Prix:1/8 d'une chambre à partir de 51 324 USD de revenus - à…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications