Complexe résidentiel OXY Residence

Agence immobilière GULFSTREAM présente un nouvel investissement et projet résidentiel OXY Residence - un complexe résidentiel moderne avec un potentiel d'investissement élevé de Barceló Hotels Group, situé à seulement 150 mètres du littoral de la mer.
Les étages inférieurs du complexe sont occupés par un hôtel 4★ sous la marque Occidental Hotels & Resorts, les étages supérieurs sont des appartements résidentiels.
La principale caractéristique du projet est une gestion hôtelière professionnelle, grâce à laquelle les propriétaires reçoivent un service de niveau hôtel dans leur appartement.
Le projet combine confort de vie, haut niveau de service et attractivité pour l'investissement.
Lot NP001RM