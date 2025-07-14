Complexe résidentiel STATUS HOUSE

Status House est un complexe résidentiel moderne dans la région de New Boulevard Batumi, à seulement 270 mètres de la mer et de la promenade. Le complexe allie une architecture élégante, des vues panoramiques, un confort et un attrait d'investissement élevé.

Les avantages du complexe:

• 270 mètres vers la mer

• Fenêtres panoramiques et belles vues

• Aménagements modernes

• Plafonds élevés

• Territoire fermé et sécurité 24/7

• Service de conciergerie et salles de design

• Sports et terrains de jeux

• Une cour bien entretenue et un parking à vélo

• Ascenseurs à grande vitesse

• Infrastructure développée à proximité

• 5 minutes à pied du parc et de la promenade

• Excellente option pour vivre et investir

Emplacement.

Le complexe est situé sur Adlia Street, à côté de New Boulevard, Metro City, restaurants, parcs et la plage. L'accessibilité au transport pratique et la proximité de l'aéroport rendent l'emplacement particulièrement confortable à la fois pour la vie et pour la location.

Sur le complexe

Le complexe résidentiel de 18 étages est fabriqué selon des technologies modernes utilisant des matériaux de haute qualité. Des vitrages panoramiques, des groupes d'entrée design et une infrastructure réfléchie créent un environnement confortable pour vivre et se détendre.

Appartements

Le complexe dispose de studios, appartements avec 1, 2 chambres ou plus d'une superficie de 29 à 85 m2 avec balcons et plans européens modernes.

Lot NP029RM