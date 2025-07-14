  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Complexe résidentiel STATUS HOUSE

Complexe résidentiel STATUS HOUSE

Batoumi, Géorgie
depuis
$35,952
depuis
$108,260/m²
;
6
Laisser une demande
ID: 36744
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi
  • Adresse
    Adlia Street, 5

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    18

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Status House est un complexe résidentiel moderne dans la région de New Boulevard Batumi, à seulement 270 mètres de la mer et de la promenade. Le complexe allie une architecture élégante, des vues panoramiques, un confort et un attrait d'investissement élevé.

Les avantages du complexe:
• 270 mètres vers la mer
• Fenêtres panoramiques et belles vues
• Aménagements modernes
• Plafonds élevés
• Territoire fermé et sécurité 24/7
• Service de conciergerie et salles de design
• Sports et terrains de jeux
• Une cour bien entretenue et un parking à vélo
• Ascenseurs à grande vitesse
• Infrastructure développée à proximité
• 5 minutes à pied du parc et de la promenade
• Excellente option pour vivre et investir

Emplacement.

Le complexe est situé sur Adlia Street, à côté de New Boulevard, Metro City, restaurants, parcs et la plage. L'accessibilité au transport pratique et la proximité de l'aéroport rendent l'emplacement particulièrement confortable à la fois pour la vie et pour la location.

Sur le complexe

Le complexe résidentiel de 18 étages est fabriqué selon des technologies modernes utilisant des matériaux de haute qualité. Des vitrages panoramiques, des groupes d'entrée design et une infrastructure réfléchie créent un environnement confortable pour vivre et se détendre.

Appartements

Le complexe dispose de studios, appartements avec 1, 2 chambres ou plus d'une superficie de 29 à 85 m2 avec balcons et plans européens modernes.

Lot NP029RM

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble Pala Varketili
Municipalité de Telavi, Géorgie
depuis
$33,000
Complexe résidentiel Batumi, Botanical garden
Batoumi, Géorgie
depuis
$49,020
Complexe résidentiel OKTO Art house
Batoumi, Géorgie
depuis
$41,942
Immeuble Alpha Home Didi Dighomi
Akhaltsikhé, Géorgie
Prix ​​sur demande
Immeuble Barnovi Boutique House
Tbilissi, Géorgie
depuis
$178,500
T.V.A.
Vous regardez
Complexe résidentiel STATUS HOUSE
Batoumi, Géorgie
depuis
$35,952
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Arki Univers
Complexe résidentiel Arki Univers
Complexe résidentiel Arki Univers
Complexe résidentiel Arki Univers
Complexe résidentiel Arki Univers
Afficher tout Complexe résidentiel Arki Univers
Complexe résidentiel Arki Univers
Tbilissi, Géorgie
depuis
$116,107
L'année de construction 2027
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Afficher tout Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batoumi, Géorgie
depuis
$78,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. L'Aqua.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!La citoyenneté européenne - passeport roumain - en tant que GIFT!Il est possible d'acheter 1/2, 1/4 d'une chambre - vérifiez le prix et les conditions avec n…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Complexe résidentiel Nucubidze
Complexe résidentiel Nucubidze
Complexe résidentiel Nucubidze
Complexe résidentiel Nucubidze
Complexe résidentiel Nucubidze
Afficher tout Complexe résidentiel Nucubidze
Complexe résidentiel Nucubidze
Tbilissi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 13
Surface 91–179 m²
7 objets immobiliers 7
Un complexe du 13ème étage, situé près du lac Lisi. Au premier étage de l'immeuble d'habitation sera situé divers commerces, y compris un hypermarché de marque internationale. Le complexe possède des espaces verts récréatifs, un parking souterrain et une vue panoramique sur la ville
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
91.1 – 104.9
70,319 – 81,567
Apartment 2 chambres
120.8
115,968
Apartment 3 chambres
178.8
132,392
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications