Complexe résidentiel Apartments without a down payment in Batumi.

Appartements sans acompte à Batumi.

Nous vous présentons un nouveau complexe résidentiel haut de gamme dans l'une des zones les plus développées de Batumi, à George Leonidze St., 4. A seulement 1,8 km de la mer, près de toutes les infrastructures nécessaires, des espaces verts et un échange de transport pratique.

Principaux avantages

- Bâtiments modernes (30 étages), structure monolithique, matériaux respectueux de l'environnement.

- Fenêtres panoramiques, hauts plafonds, vitraux dans les couloirs.

- Ascenseurs à faible bruit à grande vitesse, communications centrales, système d'alarme incendie.

- Propre parking 4 niveaux, locaux commerciaux au rez-de-chaussée.

- Cour paysagère : espaces de loisirs, terrains pour enfants et sportifs, aménagement paysager.

- Sécurité: zone clôturée, surveillance vidéo, systèmes d'interphone.

- Développeur expérimenté — Elita Group+ (depuis 2013).

Emplacement et infrastructure

- 1.8 km de la plage, 200 m d'une autoroute animée.

- À distance de marche: magasins, supermarchés, cafés, restaurants, marché de Hopa, centre commercial de Hopa Bazar.

- Éducation: école n° 9 et maternelle à 500 m.

- Médecine: hôpital et hôpital à 1,5 km.

- Divertissement: lac Ardagani, parc aquatique, parc de luna, dauphinarium, zoo.

Accessibilité des transports

- Arrêts de transports publics à 290 m (bus et minibus dans toute la ville).

- 8 km de la gare routière centrale et de la gare ferroviaire "Batumi-Passazhirskaya".

- 6 km de l'aéroport international, 4 km du port maritime.

Types d'appartements

- Options: studios, appartements de 1 et 2 pièces (31-97 m2).

- Condition: cadre noir — possibilité de finition individuelle et de conception.

- Balcons extérieurs avec grilles en verre trempé.

- Vitres à double vitrage écoénergétique, excellente isolation thermique et acoustique.

- Vue panoramique sur la mer et la ville.

Conditions d'achat

- Vente en espèces ou par virement bancaire

- Oui. La possibilité d'obtenir une hypothèque auprès de la banque TBC — détails au bureau de vente.

Il ne s'agit pas seulement d'un endroit où vivre, mais d'un espace où vivre avec un haut niveau de confort, de sécurité et une atmosphère unique de convivialité.