  Géorgie
  Kobuleti
  Apart hôtel Renaissance by Alliance

Apart hôtel Renaissance by Alliance

Kobuleti, Géorgie
depuis
$66,623
05/12/2024
$66,623
28/11/2024
$73,216
22/11/2024
$54,315
25/10/2024
$69,445
24/10/2024
$1,650
;
9
ID: 22395
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Région
    Kobuleti Municipality
  • Ville
    Kobuleti

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    28

À propos du complexe

Renaissance by Alliance to najnowszy, innowacyjny projekt sportowo-wellness Grupy Alliance w regionie, zlokalizowany w klimatycznym uzdrowisku balneologicznym w Adżarii, Kobuleti, na pierwszej linii brzegowej, 30 metrów od morza.

Kompleks łączy wieże A, B i C z wspólnym podium oraz niezależne, 14-piętrowe centrum sportowo-wellness międzynarodowej marki z unikalną przestrzenią do 25 rodzajów zabiegów terapeutycznych. Dzięki temu Renaissance by Alliance łączy trzy główne kierunki funkcjonalne: sport, wellness i inwestycje.

Całkowita wartość inwestycji $220 000 000

La partie unique du projet multifonctionnel Renaissance by Alliance est un centre sportif et de bien-être de 14 étages d'une marque internationale, où les résidents ou les invités auront la possibilité de créer un style de vie sain et moderne.

Grâce à la synthèse de l'altitude unique de Kobuleti, de son but climato-balnéologique, de ses paysages naturels variés et de l'infrastructure sportive et de bien-être de Renaissance by Alliance, nous créons un concept de bien-être avant-gardiste et innovant pour la région."

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 33.9 – 64.8
Prix ​​par m², USD 1,780 – 2,440
Prix ​​de l'appartement, USD 78,648 – 121,083
Appartements 2 chambres
Surface, m² 74.5 – 106.1
Prix ​​par m², USD 1,770 – 3,400
Prix ​​de l'appartement, USD 186,912 – 254,320
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 33.4 – 35.7
Prix ​​par m², USD 2,500
Prix ​​de l'appartement, USD 83,375 – 89,125

Localisation sur la carte

Kobuleti, Géorgie
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
