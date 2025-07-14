Apart hôtel Renaissance by Alliance

Renaissance by Alliance to najnowszy, innowacyjny projekt sportowo-wellness Grupy Alliance w regionie, zlokalizowany w klimatycznym uzdrowisku balneologicznym w Adżarii, Kobuleti, na pierwszej linii brzegowej, 30 metrów od morza.



Kompleks łączy wieże A, B i C z wspólnym podium oraz niezależne, 14-piętrowe centrum sportowo-wellness międzynarodowej marki z unikalną przestrzenią do 25 rodzajów zabiegów terapeutycznych. Dzięki temu Renaissance by Alliance łączy trzy główne kierunki funkcjonalne: sport, wellness i inwestycje.



Całkowita wartość inwestycji $220 000 000

La partie unique du projet multifonctionnel Renaissance by Alliance est un centre sportif et de bien-être de 14 étages d'une marque internationale, où les résidents ou les invités auront la possibilité de créer un style de vie sain et moderne.

Grâce à la synthèse de l'altitude unique de Kobuleti, de son but climato-balnéologique, de ses paysages naturels variés et de l'infrastructure sportive et de bien-être de Renaissance by Alliance, nous créons un concept de bien-être avant-gardiste et innovant pour la région."