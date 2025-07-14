  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!

Complexe résidentiel Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 8,205 USD per year - guaranteed!

Batoumi, Géorgie
ID: 27466
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.

Vous pouvez acheter 1/2, 1/4, 1/8 d'une chambre - demandez à nos gestionnaires le prix et les conditions.

Garantie de rachat !
Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!

Prix:

  • 1/8 d'une chambre à partir de 51 324 USD de revenus - à partir de 5 132 USD par an!
  • 1/4 d'une chambre à partir de 82 053 USD - à partir de 8 205 USD par an!
  • Chambre entière à partir de 275 364 USD de revenus - à partir de 27 536 USD par an!

Nous gagnons des revenus dès le premier jour après l'achat, et non après l'achèvement de la construction et le lancement de l'hôtel.
Autrement dit, vous commencez à gagner le lendemain après le paiement intégral.

Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua est un hôtel unique de vingt étages avec des fonctions de spa, une zone aqua et un restaurant panoramique sur le toit.

L'hôtel fait partie du complexe Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, le premier complexe en Géorgie avec des services All Inclusive et la plus grande infrastructure - 90 objets sur 15 000 m2, ce qui le rend attrayant pour les touristes toute l'année, quelle que soit la saison.

3 catégories de chambres:

Norme

  • Chambre 31.2 m2 avec un lit ou deux lits simples.
  • Différentes vues sont disponibles, y compris la mer et la montagne.

De Luxe

  • Chambre 50,9 m2 - 51,1 m2 avec une chambre séparée et salon-cuisine.
  • Chaque chambre offre une vue sur la mer et les montagnes.

Luxe

  • Chambre 44,8 m2 - 58,2 m2 avec une chambre séparée et salon-cuisine.
  • Grand balcon, chaque chambre offre une vue panoramique sur la mer.

Dans les chambres:

  • Armoire
  • Lit
  • Bureau
  • Chaise de travail
  • Tables de chevet
  • Poitrine des tiroirs
  • Table latérale
  • Canapé salon (deLuxe et Luxe)
  • Meubles de terrasse
  • Miroirs
  • Téléphones
  • Télévision
  • Sécurité électronique
  • Fer et planche à repasser
  • Sèche-cheveux
  • Poussière électrique
  • Grille-pain
  • Bouilloire
  • Machine à café
  • Hob
  • Réfrigérateur
  • Four
  • Micro-ondes
  • Plats, couverts
  • Linge de lit, Peignoirs, Pantoufles

Infrastructure complexe:

  • 12 restaurants, cafés, bars
  • 7 piscines
  • ESP
  • Centre de remise en forme
  • 2 terrains sportifs
  • Aires de jeux, salles de jeux, cafés et clubs pour enfants
  • Parc pour enfants
  • Rope ville avec trampoline et mur d'escalade
  • Salle de conférence
  • 4 salles de réunion
  • Coworking
  • Mini golf
  • Bowling
  • Cinéma
  • Billards
  • Bibliothèque
  • Tableaux d'échecs
  • Location de vélo et scooter électrique
  • Jeux de société
  • Maison des vins
  • Salle de dégustation
  • Maison Chacha
  • Salle des banquets
  • Complexe de bain
  • Centre de thérapie du vin et de médecine à base de plantes
  • Douche de charcot
  • Salles de sel
  • Jacuzzi
  • Salles de massage
  • Ressort artésien
  • Zone de photo marquée
  • Magasin de souvenirs
  • Marchés et éco-commerce
  • Stationnement
  • Hélipade

Lieu:

  • Village de villégiature Gonio
  • Vers la mer - 400 m
  • Au centre de Batumi - 14 km
  • A l'aéroport - 8 km

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie

