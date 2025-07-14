  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Chakvi
  4. Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV

Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV

Chakvi, Géorgie
depuis
$23,375
depuis
$850/m²
;
28
Laisser une demande
ID: 24924
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Région
    Kobuleti Municipality
  • Ville
    Chakvi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    11

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Complexe résidentiel moderne de deux blocs, situé à 80 m de la mer, à 800 m du jardin botanique et à 10 km du centre de Batumi. Appartements avec vue sur la mer et la montagne dans la zone pittoresque du Cap Vert.
Caractéristiques:
Deux accès directs à la mer.
Spa, club de fitness, magasins, parking (ouvert et fermé)
Ascenseurs modernes, vidéosurveillance.
Appartements:
Superficie de 31,7 à 76 m2,
La possibilité d'acheter un cadre noir et vert (+ 200-300 $ par m2), clé en main (+ 500-700 $ par m2).
La hauteur du plafond est de 3 mètres.
Versements internes pour 18 mois, contribution de 30%
Achèvement des travaux en 2026.

Lot P035OV

Localisation sur la carte

Chakvi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble m3 Saburtalo
Tbilissi, Géorgie
depuis
$81,000
Immeuble Pala Varketili
Municipalité de Telavi, Géorgie
depuis
$33,000
Complexe résidentiel Tbilisi W. Townhouses
Karatakla, Géorgie
Prix ​​sur demande
Complexe résidentiel STATUS HOUSE
Batoumi, Géorgie
depuis
$38,000
Immeuble White Square Varketili 3
Tbilissi, Géorgie
depuis
$35,000
Vous regardez
Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV
Chakvi, Géorgie
depuis
$23,375
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Georgian Wings
Complexe résidentiel Georgian Wings
Complexe résidentiel Georgian Wings
Complexe résidentiel Georgian Wings
Complexe résidentiel Georgian Wings
Afficher tout Complexe résidentiel Georgian Wings
Complexe résidentiel Georgian Wings
Batoumi, Géorgie
depuis
$30,000
Nombre d'étages 27
🔹Le complexe Premium "Georgian Wings" est situé à 5 minutes du plus grand boulevard de la ville et de la promenade. A proximité se trouvent les arrêts de transports en commun, le plus grand supermarché français Carrefour dans le centre commercial Metro. Aussi dans cet endroit il ya 2 plus gr…
Agence
Gulfstream
Laisser une demande
Immeuble Filigreen 2
Immeuble Filigreen 2
Immeuble Filigreen 2
Immeuble Filigreen 2
Immeuble Filigreen 2
Tbilissi, Géorgie
depuis
$115,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 9
About the project The new large-scale project of the white square "Filigreen2" - a residential area is being built at 61 Danelia St. The concept behind this project is to provide a serene escape in the heart of the bustling city, allowing residents to escape the urban hustle and fin…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Appart-hôtel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Appart-hôtel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Appart-hôtel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Appart-hôtel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Appart-hôtel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Afficher tout Appart-hôtel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Appart-hôtel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Batoumi, Géorgie
depuis
$161,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Hotel rooms at Grand Life Batumi Guaranteed 8% income for the first 5 years! The complex is part of the international BWH Hotels (Best Western) chain, managed by Aimbridge Hospitality. Purchase of a half or quarter room is also available – please contact our managers for pricing and ter…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications