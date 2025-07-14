Complexe résidentiel Project Del Mar Lot P035OV

Complexe résidentiel moderne de deux blocs, situé à 80 m de la mer, à 800 m du jardin botanique et à 10 km du centre de Batumi. Appartements avec vue sur la mer et la montagne dans la zone pittoresque du Cap Vert.
Caractéristiques:
Deux accès directs à la mer.
Spa, club de fitness, magasins, parking (ouvert et fermé)
Ascenseurs modernes, vidéosurveillance.
Appartements:
Superficie de 31,7 à 76 m2,
La possibilité d'acheter un cadre noir et vert (+ 200-300 $ par m2), clé en main (+ 500-700 $ par m2).
La hauteur du plafond est de 3 mètres.
Versements internes pour 18 mois, contribution de 30%
Achèvement des travaux en 2026.
Lot P035OV