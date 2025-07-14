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Apart hôtel Alliance Centropolis

Batoumi, Géorgie
depuis
$135,000
T.V.A.
depuis
$3,800/m²
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ID: 35053
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi
  • Adresse
    Sherif Khimshiashvili Street

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027

À propos du complexe

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Alliance Centropolis — Un nouveau niveau d'investissement et de vie

Lieu principal
Situé sur la première côte de Batumi, à seulement 50 mètres de la mer, offrant une vue imprenable sur la côte et le boulevard.

Complexe multifonctionnel
24 composants d'infrastructure combinant affaires, loisirs, shopping et divertissement dans une destination.

Marques mondiales
Avec la région de 5★ Hyatt Centric et le partenariat avec le World Trade Center.

Potentiel d'investissement élevé
Occupation tout au long de l'année, fort flux de visiteurs et croissance constante de la valeur de la propriété.

Architecture innovante
Conception paramétrique futuriste avec des espaces de pointe pour la vie et les affaires.

Mode de vie haut de gamme
Plus de 10 000 m2 de zones de loisirs, de détail de luxe, de zones de divertissement et d'accueil de qualité internationale.

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
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