Apart hôtel Alliance Centropolis

Alliance Centropolis — Un nouveau niveau d'investissement et de vie

Lieu principal

Situé sur la première côte de Batumi, à seulement 50 mètres de la mer, offrant une vue imprenable sur la côte et le boulevard.

Complexe multifonctionnel

24 composants d'infrastructure combinant affaires, loisirs, shopping et divertissement dans une destination.

Marques mondiales

Avec la région de 5★ Hyatt Centric et le partenariat avec le World Trade Center.

Potentiel d'investissement élevé

Occupation tout au long de l'année, fort flux de visiteurs et croissance constante de la valeur de la propriété.

Architecture innovante

Conception paramétrique futuriste avec des espaces de pointe pour la vie et les affaires.

Mode de vie haut de gamme

Plus de 10 000 m2 de zones de loisirs, de détail de luxe, de zones de divertissement et d'accueil de qualité internationale.