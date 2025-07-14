  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Batoumi
  4. Complexe résidentiel Kvartira kotoraa zarabatyvaet

Complexe résidentiel Kvartira kotoraa zarabatyvaet

Batoumi, Géorgie
depuis
$49,613
BTC
0.5901368
ETH
30.9315906
USDT
49 051.6043878
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
30
Laisser une demande
ID: 33132
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    21

Détails intérieurs

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

🏙 Appartement - classe affaires à la mer

Nom de famille
Le complexe a été construit et construit dans le village.

📍 Lieu

  • 🌊 300 m à la mer

  • 🌳 250 mètres pour se garer.

  • 🛍 700 m à TC Metro City

  • ✈ 10 minutes pour AYROPORT

  • 🚶 5 minutes pour le bullawa central

Panoramnye speciesы na gorы et gorod

🏢 O coupole

  • Format Clubny, classe affaires

  • 21 ans, 1 corpus, 1 sous-sol

  • Les 300 appartements

  • 1 chambres

  • Noyaux 2,9 m

  • Monolith Technologie carcassienne

  • 2 ascenseurs

  • Gaz à usage domestique

  • C'est pas vrai.

🛠 Dans kakoy condiments sédated appartement

Karkas de Belgique

🔧 Réparation sous serrure et clé à 650 $/m2
(mebel, technique, technique, etc.)

Infrastructure grande maison

Vivre et travailler, ne pas entrer dans le complexe:

  • ‍💻 Spornыy covorking avec zone dla travaux

  • 🏋️‍♂️ Trenage

  • 🚗 Parking souterrain

  • 🚲 Repas Komnatы (velosipedы, kolaski, athlète)

  • 🛎 Resepchen et service de conserge

  • 🔐 Sécurité et vidéosurveillance 24/7

  • ⚡ Internet Vыsokospeedoy

  • Professionnel de sa société de gestion

💳 Conditions d'achat

  • Polliaïa

  • Les cryptomonnaies sont possibles

  • 🔥 Mesures à prendre

    • PW 30%

    • Pourcentage du chiffre d'affaires jusqu'à 20 mois

🏗 O constructeur

  • 17 ans

  • 250 sautés en chaume

  • 2 projets en phase de construction
    Nadjezhnyy développeur avec subverter.

🤝 Opérations de rapprochement

  • Sélection d'appartements à vivre ou à investir

  • Libération légale de Polnois

  • Gérer la réparation

  • Aide à la direction et au personnel à Arendu

📞 Ecrivez ou les permissions de la variante subberu luchshii et rasskaju autour du vrai prix.
Nombre d'appartements limité.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 31.5
Prix ​​par m², USD 1,575
Prix ​​de l'appartement, USD 49,613

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Tsikhisdziri, Géorgie
depuis
$57,684
Appart-hôtel Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Batoumi, Géorgie
depuis
$115,000
Immeuble Archi Guramishvili
Tbilissi, Géorgie
depuis
$1,100
Appart-hôtel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Batoumi, Géorgie
depuis
$161,000
Complexe résidentiel
Tbilissi, Géorgie
depuis
$63,358
Vous regardez
Complexe résidentiel Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Batoumi, Géorgie
depuis
$49,613
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Vila Ambassadori
Immeuble Vila Ambassadori
Immeuble Vila Ambassadori
Immeuble Vila Ambassadori
Immeuble Vila Ambassadori
Immeuble Vila Ambassadori
Khidistavi, Géorgie
depuis
$265,000
Nombre d'étages 2
Information about the project Villa Ambassadori is a new residential project that creates a haven away from the hustle and bustle. The complex offers a collection of exclusive villas a 40-minute drive away from Tbilisi. Perks of owning a property at Villa Ambassadori: great envir…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Immeuble M2 at Mirtskhulava
Immeuble M2 at Mirtskhulava
Immeuble M2 at Mirtskhulava
Immeuble M2 at Mirtskhulava
Immeuble M2 at Mirtskhulava
Tbilissi, Géorgie
depuis
$70,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 25
Surface 50–65 m²
2 objets immobiliers 2
Informations sur le projetm2 à Mirtskhulava est un nouveau projet conçu par un développeur bien connu et situé par la rivière Kura à Tbilissi.Le nouveau projet a beaucoup à offrir, notamment:emplacement au bord de la rivière;de nombreuses commodités et installations;les liaisons de transport…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
50.2 – 65.2
73,000 – 94,000
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Afficher tout Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Appart-hôtel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batoumi, Géorgie
depuis
$78,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Garantie de rachat !Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!La citoyenneté européenne - passeport roumain - en tant que GIFT!Il est possible d'acheter 1/2, 1/4 d'une chambre - vérifiez le prix et les conditions avec nos gesti…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications