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Complexe résidentiel Ramada Encore by Wyndham

Batoumi, Géorgie
depuis
$89,177
depuis
$2,200/m²
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11
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ID: 35507
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    30

À propos du complexe

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Agence immobilière GulfStream présente à votre attention
Appart-hôtel Ramada Encore par Wyndham à Batumi est un format attrayant d'investissement pour obtenir un revenu stable et augmenter la valeur de l'immobilier.

Le complexe est situé dans l'emplacement TOP: à seulement 300 mètres de la mer et à 5 minutes à pied de la plage. À distance de marche Nouveau boulevard, parc aquatique, centres commerciaux, restaurants et toutes les infrastructures touristiques clés de la ville. Solution parfaite pour la location quotidienne.

Le projet est un produit d'investissement prêt à l'emploi : studios, appartements de 1 et 2 pièces d'une superficie de 31.9 à 82.1 m2 avec fenêtres panoramiques et balcons. Tous les appartements sont loués avec une réparation clé en main, y compris les meubles et les appareils électroménagers - vous pouvez immédiatement arrêter ou louer.

Avec le paiement intégral, une réduction de 5%.

Le format de l'apart-hôtel offre une infrastructure interne développée: un restaurant et un bar, un club de fitness, des zones lounge, un parking souterrain, une sécurité 24h/24 et un service de conciergerie.

Ramada Encore by Wyndham fait partie du réseau international de Wyndham Hotels & Resorts, représenté dans plus de 95 pays et comprend plus de 9 000 hôtels. Cela garantit un niveau élevé de service, de sensibilisation à la marque et une charge stable, ce qui améliore l'attrait d'investissement du projet.
Ils nous connaissent, ils nous font confiance, ils construisent l'avenir avec nous.


Lot NP011RM

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Batoumi, Géorgie
Éducation
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