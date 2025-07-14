Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.

Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.
Garantie de rachat !
Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!
La citoyenneté européenne - passeport roumain - en tant que GIFT!
Il est possible d'acheter 1/2, 1/4 d'une chambre - vérifiez le prix et les conditions avec nos gestionnaires.
Prix:
Nous gagnons des revenus dès le premier jour après l'achat, et non après l'achèvement de la construction et le lancement de l'hôtel.
Autrement dit, vous commencez à gagner le lendemain après le paiement intégral.
Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua est un hôtel unique de vingt étages avec des fonctions de sanatorium, une zone aqua et un restaurant panoramique sur le toit.
L'hôtel fait partie du complexe Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, le premier complexe en Géorgie avec des services All Inclusive et la plus grande infrastructure - 90 objets sur 15 000 m2, ce qui le rend attrayant pour les touristes toute l'année, quelle que soit la saison.
3 catégories de chambres:
Norme
Chambre 31.2 m2 avec un lit ou deux lits simples.
Différentes vues sont disponibles, y compris la mer et la montagne.
De Luxe
Chambre 50,9 m2 - 51,1 m2 avec une chambre séparée et salon-cuisine.
Chaque chambre offre une vue sur la mer et les montagnes.
Luxe
Chambre 44,8 m2 - 58,2 m2 avec une chambre séparée et salon-cuisine.
Grand balcon, chaque chambre offre une vue panoramique sur la mer.
Dans les chambres
Infrastructure complexe:
Lieu:
Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.