  4. Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.

Batoumi, Géorgie
depuis
$78,000
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
28
ID: 27365
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Chambres d'hôtel à Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.

Garantie de rachat !
Revenu garanti de 10% pour les 5 premières années!

La citoyenneté européenne - passeport roumain - en tant que GIFT!

Il est possible d'acheter 1/2, 1/4 d'une chambre - vérifiez le prix et les conditions avec nos gestionnaires.

Prix:

  • 1/4 d'une chambre à partir de 78 724 USD - à partir de 7 872 USD par an!
  • Chambre entière à partir de 275 364 USD de revenus - à partir de 27 536 USD par an!

Nous gagnons des revenus dès le premier jour après l'achat, et non après l'achèvement de la construction et le lancement de l'hôtel.
Autrement dit, vous commencez à gagner le lendemain après le paiement intégral.

Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua est un hôtel unique de vingt étages avec des fonctions de sanatorium, une zone aqua et un restaurant panoramique sur le toit.

L'hôtel fait partie du complexe Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, le premier complexe en Géorgie avec des services All Inclusive et la plus grande infrastructure - 90 objets sur 15 000 m2, ce qui le rend attrayant pour les touristes toute l'année, quelle que soit la saison.

3 catégories de chambres:

Norme
Chambre 31.2 m2 avec un lit ou deux lits simples.
Différentes vues sont disponibles, y compris la mer et la montagne.

De Luxe
Chambre 50,9 m2 - 51,1 m2 avec une chambre séparée et salon-cuisine.
Chaque chambre offre une vue sur la mer et les montagnes.

Luxe
Chambre 44,8 m2 - 58,2 m2 avec une chambre séparée et salon-cuisine.
Grand balcon, chaque chambre offre une vue panoramique sur la mer.

Dans les chambres

  • Armoire
  • Lit
  • Bureau
  • Chaise de travail
  • Tables de chevet
  • Poitrine des tiroirs
  • Table latérale
  • Canapé salon (deLuxe et Luxe)
  • Meubles de terrasse
  • Miroirs
  • Téléphones
  • Télévision
  • Sécurité électronique
  • Fer et planche à repasser
  • Sèche-cheveux
  • Poussière électrique
  • Grille-pain
  • Bouilloire
  • Machine à café
  • Hob
  • Réfrigérateur
  • Four
  • Micro-ondes
  • Plats, couverts
  • Linge de lit, Peignoirs, Pantoufles

Infrastructure complexe:

  • 12 restaurants, cafés, bars
  • 7 piscines
  • ESP
  • Centre de remise en forme
  • 2 terrains sportifs
  • Aires de jeux, salles de jeux, cafés et clubs pour enfants
  • Parc pour enfants
  • Rope ville avec trampoline et mur d'escalade
  • Salle de conférence
  • 4 salles de réunion
  • Coworking
  • Mini golf
  • Bowling
  • Cinéma
  • Billards
  • Bibliothèque
  • Tableaux d'échecs
  • Location de vélo et scooter électrique
  • Jeux de société
  • Maison des vins
  • Salle de dégustation
  • Maison Chacha
  • Salle des banquets
  • Complexe de bain
  • Centre de thérapie du vin et de médecine à base de plantes
  • Douche de charcot
  • Salles de sel
  • Jacuzzi
  • Salles de massage
  • Ressort artésien
  • Zone de photo marquée
  • Magasin de souvenirs
  • Marchés et éco-commerce
  • Stationnement
  • Hélipade

Lieu:

  • Village de villégiature Gonio
  • Vers la mer - 400 m
  • Au centre de Batumi - 14 km
  • A l'aéroport - 8 km

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexe résidentiel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batoumi, Géorgie
