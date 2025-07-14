Apart hôtel Alliance Centropolis

Alliance Centropolis est le projet le plus multifonctionnel du Caucase, qui combine le World Trade Center et son espace d'exposition, le Hyatt Centric Boulevard Batumi et 24 composants infrastructurels. Le projet est situé à Batoumi, l'une des villes les plus attractives d'Europe, à seulement 50 mètres de la mer Noire.

Chaque composant du complexe assure une occupation non saisonnière et à l'année, ce qui contribue à l'attractivité de l'investissement et à l'importance régionale du complexe.

Valeur totale de l'investissement $420 000 000

Alliance Centropolis comprend:

• Le premier espace d'exposition du World Trade Center dans la région

• Appartements d'investissement haut de gamme

• Hôtel international 5 étoiles Hyatt Centric Boulevard Batumi

• Le plus grand casino de Géorgie

• Centre d'affaires de classe A

• Centre commercial de classe A

• Espace de loisirs de 10 000 m²

• Parking souterrain local à 3 niveaux

• Restaurant de luxe, Sky lounge et bar

• Centre de divertissement

• Piscine intérieure

• Centre de spa et de fitness

• Espace de coworking

• Cinéma