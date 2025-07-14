  1. Realting.com
Apart hôtel Alliance Centropolis

Batoumi, Géorgie
depuis
$102,869
30/12/2024
$102,869
26/12/2024
$115,767
28/11/2024
$127,151
19/11/2024
$116,286
25/10/2024
$113,286
;
14 1
ID: 22382
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029

À propos du complexe

Alliance Centropolis est le projet le plus multifonctionnel du Caucase, qui combine le World Trade Center et son espace d'exposition, le Hyatt Centric Boulevard Batumi et 24 composants infrastructurels. Le projet est situé à Batoumi, l'une des villes les plus attractives d'Europe, à seulement 50 mètres de la mer Noire.

Chaque composant du complexe assure une occupation non saisonnière et à l'année, ce qui contribue à l'attractivité de l'investissement et à l'importance régionale du complexe.

Valeur totale de l'investissement $420 000 000

Alliance Centropolis comprend:
• Le premier espace d'exposition du World Trade Center dans la région
• Appartements d'investissement haut de gamme
• Hôtel international 5 étoiles Hyatt Centric Boulevard Batumi
• Le plus grand casino de Géorgie
• Centre d'affaires de classe A
• Centre commercial de classe A
• Espace de loisirs de 10 000 m²
• Parking souterrain local à 3 niveaux
• Restaurant de luxe, Sky lounge et bar
• Centre de divertissement
• Piscine intérieure
• Centre de spa et de fitness
• Espace de coworking
• Cinéma

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 50.2 – 77.6
Prix ​​par m², USD 3,265 – 6,085
Prix ​​de l'appartement, USD 195,315 – 464,436
Appartements 2 chambres
Surface, m² 71.2 – 113.3
Prix ​​par m², USD 3,575 – 6,485
Prix ​​de l'appartement, USD 260,053 – 506,011
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 30.3 – 33.4
Prix ​​par m², USD 3,975 – 4,754
Prix ​​de l'appartement, USD 127,151 – 144,305

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Revue vidéo de appart-hôtel Alliance Centropolis

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
