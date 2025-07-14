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Complexe résidentiel Marina Club

Batoumi, Géorgie
depuis
$82,500
depuis
$1,500/m²
;
5
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ID: 36533
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi
  • Adresse
    Lech and Maria Kaczynski Street, 17 a 19

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    18

À propos du complexe

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Русский Русский

Marina Club - complexe résidentiel premium

Un projet moderne développé par de grands architectes et designers en partenariat avec Wyndham Hotels & Resorts.

Le complexe forme une nouvelle qualité de l'environnement urbain et s'intègre parfaitement au rythme de la ville moderne.

🏢 Architecture et conception

- 3 logements
- 16 et 18 étages
Un seul podium avec infrastructure interne
- superficie totale du complexe - 105 000 m2

📊 Possibilités d'investissement

- 94 % des objets ont été mis en œuvre
Demande élevée de biens immobiliers
nombre limité de lots disponibles

🏠 Appartement

Superficie: 28 à 110 m2
Coût : 40 000 $ à 262 000 $

📅 État d'avancement du projet

Début de la construction: 2022
Achèvement de la construction: 2025
Le complexe est prêt

Lot NP019RM

Localisation sur la carte

Batoumi, Géorgie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

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