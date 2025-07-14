Complexe résidentiel Marina Club

Marina Club - complexe résidentiel premium

Un projet moderne développé par de grands architectes et designers en partenariat avec Wyndham Hotels & Resorts.

Le complexe forme une nouvelle qualité de l'environnement urbain et s'intègre parfaitement au rythme de la ville moderne.

🏢 Architecture et conception

- 3 logements

- 16 et 18 étages

Un seul podium avec infrastructure interne

- superficie totale du complexe - 105 000 m2

📊 Possibilités d'investissement

- 94 % des objets ont été mis en œuvre

Demande élevée de biens immobiliers

nombre limité de lots disponibles

🏠 Appartement

Superficie: 28 à 110 m2

Coût : 40 000 $ à 262 000 $

📅 État d'avancement du projet

Début de la construction: 2022

Achèvement de la construction: 2025

Le complexe est prêt

Lot NP019RM