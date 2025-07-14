Complexe résidentiel Marina Club

Marina Club - complexe résidentiel premium
Un projet moderne développé par de grands architectes et designers en partenariat avec Wyndham Hotels & Resorts.
Le complexe forme une nouvelle qualité de l'environnement urbain et s'intègre parfaitement au rythme de la ville moderne.
🏢 Architecture et conception
- 3 logements
- 16 et 18 étages
Un seul podium avec infrastructure interne
- superficie totale du complexe - 105 000 m2
📊 Possibilités d'investissement
- 94 % des objets ont été mis en œuvre
Demande élevée de biens immobiliers
nombre limité de lots disponibles
🏠 Appartement
Superficie: 28 à 110 m2
Coût : 40 000 $ à 262 000 $
📅 État d'avancement du projet
Début de la construction: 2022
Achèvement de la construction: 2025
Le complexe est prêt
Lot NP019RM