Appartement dans un nouvel immeuble Lux Blue Wave

Batoumi, Géorgie
depuis
$49,665
11
ID: 20917
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/11/2025

Emplacement

  • Pays
    Géorgie
  • État
    Adjarie
  • Ville
    Batoumi

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Localisation sur la carte

