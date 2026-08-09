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Apartamentos con piscina en venta en Aegean Region, Turquía

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Aydin
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17 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
TOP TOP
Apartamento 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
En tiempos antiguos, Fethiye era conocido como Telmessos, la "tierra de las luces". Sin duda…
$286,170
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/3
Venta 🏠Propiedad exclusiva gestionada por Swissôtel en GündoganEn la prestigiosa zona coster…
$1,06M
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2/1
Regnum Golf & Country Club BodrumOn the Bodrum Peninsula, this is the first 18-hole  natural…
$380,000
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 2/2
Nuevo proyecto boutique a sólo 26 metros de la playa y costaResidencia privada en la primera…
$238,037
VAT
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 2/2
Apartamento en el Centro Bodrum con vistas panorámicas de la ciudad, el mar y el castillo de…
$480,000
VAT
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Ático Ático 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Aquí hay una rara combinación que es difícil de encontrar en un objeto: el mar ante tus ojos…
$1,49M
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INEST HOMES
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Apartamento 4 habitaciones en Kizilagac, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kizilagac, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 253 m²
CHECK PROMOTIONAL OFFERS! My name is Leon, ask me your question, check availability and pric…
$1,62M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Apartamento en Menemen, Turquía
Apartamento
Menemen, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Abrace viviendo con estos impresionantes apartamentos con vistas al mar situados en un prest…
$140,382
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Apartamento 2 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/3
Imagínese: el mar está a sólo 280 metros de distancia, caminatas por la famosa playa de Chal…
$342,999
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Apartamento 5 habitaciones en Kizilagac, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kizilagac, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 253 m²
CHECK PROMOTIONAL OFFERS! My name is Leon, ask me your question, check availability and pric…
$1,99M
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
CHECK PROMOTIONAL OFFERS! My name is Leon, ask me your question, check availability and pric…
$1,06M
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Situado en Yalıkavak, una de las zonas más prestigiosas de Bodrum, estas propiedades se encu…
$1,13M
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Apartamento 3 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Número de plantas 25
ID IZ 2049Propiedad residencial en el corazón de Izmir. Ubicación perfecta, vista al mar. ¡S…
$419,851
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Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
ID BD 1968Apartamentos junto al mar en una de las zonas centrales de la ciudadOfrecemos apar…
$230,000
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Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
ID BD 12776Este complejo residencial único se encuentra cerca de la reserva de la península …
$250,000
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
ID BD 771Apartamentos exclusivos en complejo de clase De LuxeLe ofrecemos apartamentos de lu…
$419,851
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2
ID BD 1718¡Venta urgente! Apartamentos con vistas al lago en la reserva de la península de B…
$145,333
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Tipos de propiedades en Aegean Region

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Aegean Region, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
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con Vista al lago
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