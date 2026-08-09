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Apartamentos en venta en Aydin, Turquía

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Kusadasi
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Efeler
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Didim
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Incirliova
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
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Kusadasi, Turquía
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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Piso 1/7
Apartamentos con Vistas al Mar, a las Montañas y a la Ciudad en Complejo en Kuşadası Los apa…
$333,661
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Apartamento 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
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Piso 4/5
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$416,070
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TekceTekce
Apartamento en Kusadasi, Turquía
Apartamento
Kusadasi, Turquía
Área 600 m²
$12,09M
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
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Dormitorios 2
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Área 90 m²
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Apartamento 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Efeler, Turquía
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Área 140 m²
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$1,62M
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
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Apartamento 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
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$3,20M
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 1/6
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$590,094
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Apartamento 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 4
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Área 135 m²
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$1,38M
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
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Apartamento 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 4
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Área 110 m²
Piso 5/5
$1,05M
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Apartamento 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
$2,56M
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Apartamento 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
$2,27M
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Apartamento 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Piso 2/3
$3,48M
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2/3
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$240,350
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
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Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Piso 1/3
Apartamentos con vistas al mar en un complejo seguro con piscina en Kuşadası, Turquía Estos …
$170,666
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Apartamento 4 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 5
MODERNE WOHNANLAGE in DIDIM STRANDNAH, ZENTRAL MEERBLICKInterventor alemán §34c Admisión – l…
$312,101
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Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/5
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$137,284
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Apartamento 5 habitaciones en Efeler, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Piso 1/5
$2,91M
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Apartamento 3 habitaciones en Efeler, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 2/5
$1,08M
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 1/4
$7,85M
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
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Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
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Área 80 m²
Piso 1/2
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$290,556
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Apartamento 5 habitaciones en Incirliova, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Incirliova, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 8/8
$2,26M
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Apartamento 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 6/6
$6,39M
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Ático Ático 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Área 100 m²
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$288,332
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
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Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Área 75 m²
Piso 1/5
Propiedades de Alta Calidad con Ascensor en un Complejo Cerrado de Nueva Construcción con Pi…
$178,336
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Apartamento 3 habitaciones en Efeler, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 4/4
$862,637
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 4/4
$5,29M
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Tipos de propiedades en Aydin

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Aydin, Turquía

con Jardín
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