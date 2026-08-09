Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Aegean Region
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel

Apartamentos de varios niveles en venta en Aegean Region, Turquía

;
Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 4/2
DESCRIPCIÓN: Se ofrece a la venta un amplio apartamento dúplex 3+1 ubicado en Bostanlı, u…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Altincag Inmobiliaria
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
$139,377
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Aegean Region, Turquía

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir