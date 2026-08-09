Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Aegean Region
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Propiedad cerca del lago

Apartamentos del lago en venta en Aegean Region, Turquía

;
Esmirna
13
Bodrum
8
Mugla
276
Aydin
130
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 5
MODERNE WOHNANLAGE in DIDIM STRANDNAH, ZENTRAL MEERBLICKInterventor alemán §34c Admisión – l…
$312,101
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 5 habitaciones en Kuyucak Mevkii, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kuyucak Mevkii, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 165 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Milas, Mugla, Turquía
$996,445
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 76 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Eskiçeşme, Bodrum, Mugla, Turquía
$189,332
Dejar una solicitud
TekceTekce
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Aegean Region

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Aegean Region, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir