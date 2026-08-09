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Apartamentos en venta en Milas, Turquía

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áticos
3
1 habitación
41
2 habitaciones
16
3 habitaciones
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Un complejo de lujo en un barrio tranquilo y…
$149,110
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Apartamento 2 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/3
Apartamentos con vistas al mar cerca del aeropuerto de Bodrum Muğla La región de Dörttepe es…
$137,284
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Ático Ático 3 habitaciones en Milas, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/2
Propiedades con vistas al mar cerca del aeropuerto en Bodrum Adabükü Adabükü, con su aire pr…
$167,981
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitación en Milas, Turquía
Apartamento 1 habitación
Milas, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Creciendo en Esenyurt, Vajra El oro conquistará su corazón con su ubicación privilegiada que…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Pisos con vistas al lago y sistemas domésticos inteligentes en Adabükü Bodrum Los pisos está…
$189,543
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Apartamento 3 habitaciones en Dorttepe, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Dorttepe, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 2/2
Apartamento de 2 Dormitorios con Vista al Lago en un Complejo Cerca del Aeropuerto en Bodrum…
$126,016
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Apartamento 3 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/3
Apartamentos con vistas al mar cerca del aeropuerto de Bodrum Muğla La región de Dörttepe es…
$151,403
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Apartamento 3 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Número de plantas 2
Apartamento con Vista al Mar Cerca del Aeropuerto en Adabükü, Bodrum Adabükü es el hogar del…
$202,702
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Apartamento 1 habitación en Milas, Turquía
Apartamento 1 habitación
Milas, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 6
Área 340 m²
Situado a sólo 5 minutos de la costa y el mar, el Marine Palace ofrece una vida tranquila co…
$1,32M
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Apartamento 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 1/4
Lo que usted consigue: Espacioso apartamento de tres dormitorios en la primera costa en una …
$311,634
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Apartamento 3 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/3
Apartamento de inversión cerca de Güllük Marina en Milas Muğla. El elegante apartamento está…
$184,977
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Apartamento 3 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/2
Inmuebles a Precios Razonables Entrelazados con la Naturaleza en Milas Muğla El inmueble se…
$186,133
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Apartamento 2 habitaciones en Gulluk, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gulluk, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 83 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Güllük, Mugla, Turquía
$483,732
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 52 m²
Piso 1/6
En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Propiedad de lujo en un complejo de clase …
$149,110
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Apartamento 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en un complejo de clase premium…
$299,333
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 2/5
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos a poca distancia del Mar Medite…
$158,012
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Apartamento 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que usted consigue: Apartamentos en un complejo de inver…
$272,626
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Apartamento 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 1/5
Lo que obtienes: Complejo Premium en una zona tranquila de Kargicak. En construcción: El pr…
$354,971
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Piso 1/5
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Complejo Premium de vill…
$192,508
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 1/6
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Apartamentos en un compl…
$324,926
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que obtienes: Apartamentos 1+1 en un complejo con infrae…
$172,478
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Apartamento 5 habitaciones en Kuyucak Mevkii, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kuyucak Mevkii, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 165 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Milas, Mugla, Turquía
$996,445
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Apartamento 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 2/5
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Nuevos apartamentos en un complejo de lujo e…
$190,560
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1/6
Lo que tienes: Apartamentos con vistas panorámicas al mar en el nuevo complejo del distrito …
$150,223
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Apartamento 3 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 1/14
Lo que tienes: Ofrecemos un apartamento acogedor con un diseño de 2 + 1, que se encuentra en…
$191,357
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Apartamento 4 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 175 m²
Pisos amueblados con sistema Smart Home en Adabükü Hasta que su popularidad aumentó hace uno…
$1,41M
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 118 m²
Piso 1/5
Para la inversión Lo que usted consigue: Apartamentos de diferentes diseños en un nuevo pro…
$210,312
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 4/6
En alquiler. Lo que obtienes: Apartamentos 1+1 en un nuevo complejo, con vistas a la piscin…
$159,125
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 56 m²
Piso 1/10
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Complejo de élite con vi…
$139,095
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 50 m²
Piso 1/6
Para la inversión Lo que tienes: Nuevos apartamentos en un complejo con infraestructura, en…
$179,154
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