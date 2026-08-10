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Apartamentos en venta en Menemen, Turquía

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6 propiedades total found
Apartamento 6 habitaciones en Menemen, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Menemen, Turquía
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Este edificio de 4 pisos está situado en el animado distrito de Beyoglu de Estambul, una de …
$646,786
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Apartamento 3 habitaciones en Menemen, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Menemen, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 2/4
Apartamento Nuevo a Estrenar con Vista a la Ciudad en İzmir İzmir es conocida como una ciuda…
$115,575
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Apartamento 8 habitaciones en Menemen, Turquía
Apartamento 8 habitaciones
Menemen, Turquía
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Situado en Beyoglu, una de las zonas más vibrantes y estratégicas del lado europeo de istanb…
$2,01M
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Apartamento en Menemen, Turquía
Apartamento
Menemen, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Abrace viviendo con estos impresionantes apartamentos con vistas al mar situados en un prest…
$140,382
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Apartamento 5 habitaciones en Menemen, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Menemen, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 147 m²
Número de plantas 12
Complejo residencial – Izmir (city), Izmir, Turquía
$419,078
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Apartamento 4 habitaciones en Menemen, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Menemen, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 117 m²
Número de plantas 12
Complejo residencial – Izmir (city), Izmir, Turquía
$233,508
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