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Apartamentos en venta en Urla, Turquía

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Apartamento 3 habitaciones en Urla, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Piso 1/2
$14,59M
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Apartamento 6 habitaciones en Urla, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 494 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Izmir (city), Izmir, Turquía
$2,15M
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Apartamento 7 habitaciones en Urla, Turquía
Apartamento 7 habitaciones
Urla, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 450 m²
El proceso de ventas de Laila 2 Mansions, que se ha convertido en el símbolo de Esmirna Güze…
$1,10M
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