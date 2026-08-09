Apartamentos en venta en Aegean Region, Turquía

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Apartamento 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
En tiempos antiguos, Fethiye era conocido como Telmessos, la "tierra de las luces". Sin duda…
$286,170
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INEST HOMES
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1/7
Apartamentos con Vistas al Mar, a las Montañas y a la Ciudad en Complejo en Kuşadası Los apa…
$333,661
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Apartamento 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 1/2
Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar, Piscina Privada y Jardín en Gümüşlük, Bodrum Los…
$802,338
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/7
Apartamentos con Vistas al Mar, a las Montañas y a la Ciudad en Complejo en Kuşadası Los apa…
$207,100
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Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 5
Área 362 m²
Usted encontrará el piso más adecuado para usted en Mahmutlar, Alanya, con 1+1, 2+1 y opcion…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo Frente al Mar en un Complejo con Playa Privada en Bodrum Los apartament…
$1,20M
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Apartamento 1 habitacion en Konak, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Konak, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Sumérgete en la fusión de salud, lujo y comodidad con este innovador proyecto en Estambul. U…
$692,318
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Apartamento en Acipayam, Turquía
Apartamento
Acipayam, Turquía
Área 370 m²
$3,74M
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Apartamento 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Piso 4/5
Apartamentos con piscina y complejo de seguridad cerca del puerto deportivo de Kuşadasi Los …
$416,070
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Apartamento en Kusadasi, Turquía
Apartamento
Kusadasi, Turquía
Área 600 m²
$12,09M
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 1/5
Apartamentos de Nueva Construcción en un Complejo con Piscina en Kuşadası Estos elegantes ap…
$194,444
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Apartamento 3 habitaciones en Torbali, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Torbali, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/3
Apartamentos de inversión en un complejo con arquitectura horizontal en Izmir Torbalı Los ap…
$127,172
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Apartamento 1 habitacion en Konak, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Konak, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Situado en la exuberante zona verde de Sarıyer, uno de los distritos más acogedores de Estam…
$675,886
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Área 152 m²
Situado a sólo 5 minutos de la costa y el mar, el Marine Palace ofrece una vida tranquila co…
$853,889
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Apartamento 3 habitaciones en Marmaris, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Marmaris, Turquía
Dormitorios 3
Área 120 m²
Piso 1
Bienvenido a Hatipirimi, un rincón tranquilo y moderno de Antalya, donde la comodidad y el e…
$386,254
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Apartamento 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Piso 2/6
$1,62M
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Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 1/2
Apartamentos de inversión amueblados cerca del mar en Bodrum Gümbet Los apartamentos con alt…
$271,601
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Propiedades con vistas panorámicas al mar y jardines privados en Bodrum Konacik Las propieda…
$838,632
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2/5
Apartamentos de Nueva Construcción en un Complejo con Piscina en Kuşadası Estos elegantes ap…
$167,981
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Apartamento 3 habitaciones en Afyonkarahisar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Afyonkarahisar, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 2/3
$2,27M
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Apartamento 1 habitación en Bodrum, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bodrum, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 152 m²
Reserve su lugar en este exclusivo proyecto que pronto se convertirá en uno de los proyectos…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Ula, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ula, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/2
Vida de Calidad en un Complejo Seguro con Piscina Semiolímpica en Muğla Esentepe Ula Esentep…
$236,929
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Apartamento 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 145 m²
Piso 1/1
$3,20M
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Apartamento 3 habitaciones en Marmaris, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Marmaris, Turquía
Dormitorios 3
Área 90 m²
Presentado en venta apartamento del mercado secundario, ubicado en la localidad balneario de…
$280,724
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Apartamento 3 habitaciones en Bozarmut, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bozarmut, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 4/6
$2,33M
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Apartamento 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1/5
En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Un complejo de lujo en un barrio tranquilo y…
$149,110
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 1/6
Propiedad con vista al mar en un complejo con piscina cerca del puerto deportivo de Kuşadası…
$590,094
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Apartamento 3 habitaciones en Cigli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cigli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Piso 3/8
Apartamentos Dentro de un Complejo en una Ubicación Privilegiada en Çiğli, İzmir Los apartam…
$447,413
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Apartamento 2 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/3
Apartamentos con vistas al mar cerca del aeropuerto de Bodrum Muğla La región de Dörttepe es…
$137,284
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Apartamento 2 habitaciones en Bornova, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bornova, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 3/15
Apartamentos en un complejo con amplias instalaciones en Esmirna Bornova es una región en rá…
$199,945
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Tipos de propiedades en Aegean Region

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1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

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