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Apartamentos en venta en Fethiye, Turquía

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24 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
En tiempos antiguos, Fethiye era conocido como Telmessos, la "tierra de las luces". Sin duda…
$286,170
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INEST HOMES
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Ático Ático 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de diseño moderno en una ubicación céntrica en Hisarönü, Fethiye Fethiye, situa…
$329,450
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Ático Ático 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Aquí hay una rara combinación que es difícil de encontrar en un objeto: el mar ante tus ojos…
$1,49M
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/2
Apartamento Bien Situado en Fethiye Turquía con Jardín para Pasatiempos El apartamento 2+1 e…
$295,686
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Apartamento 2 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1/3
Elegantes apartamentos en un proyecto de calidad en una ubicación céntrica en Fethiye Fethiy…
$134,615
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Apartamento 2 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/3
Imagínese: el mar está a sólo 280 metros de distancia, caminatas por la famosa playa de Chal…
$342,999
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Apartamento 2 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/2
Apartamento Bien Situado en Fethiye Turquía con Jardín para Pasatiempos El apartamento 2+1 e…
$243,506
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Apartamento 2 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con Piscina Compartida a Poca Distancia de la Playa en Fethiye, Muğla El proyec…
$160,357
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Apartamento 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Fethiye, Mugla, Turquía
$754,551
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Apartamento 2 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/3
Sale of 1+1 apartment in Fethiye, New complex in ChalyshOur residential complex is ideal for…
$195,107
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Apartamento 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 160 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Fethiye, Mugla, Turquía
$632,142
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Apartamento 2 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 55 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Fethiye, Mugla, Turquía
$180,342
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Apartamento 3 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 125 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Ölüdeniz, Fethiye, Mugla, Turquía
$291,760
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Apartamento 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Fethiye, Mugla, Turquía
$545,380
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Apartamento 5 habitaciones en Gocek, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Gocek, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 698 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Gocek, Mugla, Turquía
$3,16M
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Apartamento 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 250 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Ölüdeniz, Fethiye, Mugla, Turquía
$653,944
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Apartamento 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 191 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Ölüdeniz, Fethiye, Mugla, Turquía
$503,033
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Apartamento 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Fethiye, Mugla, Turquía
$679,096
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Apartamento 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 429 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Fethiye, Mugla, Turquía
$1,58M
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Apartamento 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 254 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Fethiye, Mugla, Turquía
$737,499
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Apartamento 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Fethiye, Mugla, Turquía
$1,76M
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Apartamento 4 habitaciones en Oludeniz, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 139 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Ölüdeniz, Fethiye, Mugla, Turquía
$716,723
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Apartamento 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 350 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Fethiye, Mugla, Turquía
$790,177
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Apartamento 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 140 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Fethiye, Mugla, Turquía
$916,606
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