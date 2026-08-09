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Apartamentos del mar en venta en Aegean Region, Turquía

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Apartamento 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
En tiempos antiguos, Fethiye era conocido como Telmessos, la "tierra de las luces". Sin duda…
$286,170
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INEST HOMES
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1/7
Apartamentos con Vistas al Mar, a las Montañas y a la Ciudad en Complejo en Kuşadası Los apa…
$333,661
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Apartamento 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 1/2
Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar, Piscina Privada y Jardín en Gümüşlük, Bodrum Los…
$802,338
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/7
Apartamentos con Vistas al Mar, a las Montañas y a la Ciudad en Complejo en Kuşadası Los apa…
$207,100
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo Frente al Mar en un Complejo con Playa Privada en Bodrum Los apartament…
$1,20M
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Apartamento 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Piso 4/5
Apartamentos con piscina y complejo de seguridad cerca del puerto deportivo de Kuşadasi Los …
$416,070
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Propiedades con vistas panorámicas al mar y jardines privados en Bodrum Konacik Las propieda…
$838,632
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 1/6
Propiedad con vista al mar en un complejo con piscina cerca del puerto deportivo de Kuşadası…
$590,094
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/3
Amplios Apartamentos con Vistas al Mar y a la Naturaleza en Kuşadası Aydın Kuşadası tiene un…
$142,388
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Propiedades frente a la playa con vistas al mar y playa privada en Yalıkavak Bodrum. Las pro…
$978,066
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2/3
Amplios Apartamentos con Vistas al Mar y a la Naturaleza en Kuşadası Aydın Kuşadası tiene un…
$240,350
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Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 3
Amplios apartamentos con playa privada y vistas únicas al mar en Bodrum Küçükbük Los apartam…
$635,663
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Apartamento 4 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 337 m²
Piso 1/38
Apartamentos con vistas al mar en un complejo cerca de servicios sociales y metro en Esmirna…
$1,28M
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/3
Venta 🏠Propiedad exclusiva gestionada por Swissôtel en GündoganEn la prestigiosa zona coster…
$1,06M
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Apartamento 4 habitaciones en Didim, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 5
MODERNE WOHNANLAGE in DIDIM STRANDNAH, ZENTRAL MEERBLICKInterventor alemán §34c Admisión – l…
$312,101
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Agencia
ISB Global Immobilien
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Apartamento 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 219 m²
Número de plantas 1
Apartamentos con sistema de hogar inteligente en Bodrum Gündoğan Los apartamentos en venta s…
$3,11M
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Piso 1/2
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo Cerca del Puerto Deportivo de Yalıkavak Bodrum …
$1,00M
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Ático Ático 3 habitaciones en Milas, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/2
Propiedades con vistas al mar cerca del aeropuerto en Bodrum Adabükü Adabükü, con su aire pr…
$167,981
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Apartamento 3 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 16/46
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Ciudad Cerca del Metro en Izmir Konak es una important…
$763,030
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Piso 2/2
Pisos con Vistas al Mar y a la Naturaleza en Complejo Seguro en Bodrum Muğla Bodrum es uno …
$337,583
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Apartamento 4 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 8/8
Amplio Apartamento de Nueva Construcción con Vista al Mar en una Ubicación Frente al Mar en …
$1,00M
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Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Propiedades frente a la playa con vistas al mar y playa privada en Yalıkavak Bodrum. Las pro…
$752,626
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Apartamento 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 2/5
Apartamentos con Vistas al Mar en un Complejo Seguro con piscina en Kuşadası, Aydın Los apar…
$337,583
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Apartamentos elegantes con vistas al mar en un complejo con piscina en Bodrum Los apartament…
$416,070
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 2/2
Apartamento en el Centro Bodrum con vistas panorámicas de la ciudad, el mar y el castillo de…
$480,000
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 12/34
Piso con Vistas al Mar y Piscina Cerca del Metro en İzmir Konak es un lugar importante que p…
$199,945
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Piso 2/2
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo Cerca del Puerto Deportivo de Yalıkavak Bodrum …
$1,15M
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Apartamento 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Piso 1/5
Apartamentos con piscina y complejo de seguridad cerca del puerto deportivo de Kuşadasi Los …
$310,897
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Ático Ático 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Aquí hay una rara combinación que es difícil de encontrar en un objeto: el mar ante tus ojos…
$1,49M
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Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 2/2
Naturaleza y apartamentos con vistas al mar en Bodrum Muğla. Los apartamentos con vistas al…
$703,665
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Tipos de propiedades en Aegean Region

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Aegean Region, Turquía

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