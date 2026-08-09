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Apartamentos en la montaña en venta en Aegean Region, Turquía

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Aydin
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40 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
En tiempos antiguos, Fethiye era conocido como Telmessos, la "tierra de las luces". Sin duda…
$286,170
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INEST HOMES
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1/7
Apartamentos con Vistas al Mar, a las Montañas y a la Ciudad en Complejo en Kuşadası Los apa…
$333,661
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/7
Apartamentos con Vistas al Mar, a las Montañas y a la Ciudad en Complejo en Kuşadası Los apa…
$207,100
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 1/5
Apartamentos de Nueva Construcción en un Complejo con Piscina en Kuşadası Estos elegantes ap…
$194,444
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2/5
Apartamentos de Nueva Construcción en un Complejo con Piscina en Kuşadası Estos elegantes ap…
$167,981
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 1/3
Apartamentos Espaciosos con Vista al Campo de Golf y la Naturaleza en Kuşadası Kuşadası, sit…
$467,576
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 1/3
Apartamentos con vistas al mar en un complejo seguro con piscina en Kuşadası, Turquía Estos …
$170,666
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/5
Apartamentos de Nueva Construcción en un Complejo con Piscina en Kuşadası Estos elegantes ap…
$137,284
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un complejo a poca distancia de la playa en Kuşadası Aydın Los elegantes apa…
$290,556
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/5
Propiedades de Alta Calidad con Ascensor en un Complejo Cerrado de Nueva Construcción con Pi…
$178,336
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Ático Ático 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 5/5
Propiedades de Alta Calidad con Ascensor en un Complejo Cerrado de Nueva Construcción con Pi…
$276,133
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2/1
Regnum Golf & Country Club BodrumOn the Bodrum Peninsula, this is the first 18-hole  natural…
$380,000
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 2/3
Apartamentos Espaciosos con Vista al Campo de Golf y la Naturaleza en Kuşadası Kuşadası, sit…
$324,232
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/5
Apartamentos de Nueva Construcción en un Complejo con Piscina en Kuşadası Estos elegantes ap…
$120,808
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Ático Ático 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de diseño moderno en una ubicación céntrica en Hisarönü, Fethiye Fethiye, situa…
$329,450
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Apartamento 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 2/5
Apartamentos con Vistas al Mar en un Complejo Seguro con piscina en Kuşadası, Aydın Los apar…
$337,583
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Apartamento 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 2/2
Apartamento en el Centro Bodrum con vistas panorámicas de la ciudad, el mar y el castillo de…
$480,000
VAT
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Ático Ático 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Aquí hay una rara combinación que es difícil de encontrar en un objeto: el mar ante tus ojos…
$1,49M
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INEST HOMES
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1/3
Apartamentos con vistas al mar en un complejo seguro con piscina en Kuşadası, Turquía Estos …
$123,586
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 4/10
Apartamentos de vacaciones con vistas al mar frente a la playa en Kuşadası, Turquía Los apar…
$157,626
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Ático Ático 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 3/3
Apartamentos con vistas al mar en un complejo seguro con piscina en Kuşadası, Turquía Estos …
$187,711
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Apartamento 3 habitaciones en Guzelbahce, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Guzelbahce, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1/5
Nuevos Apartamentos Cerca de Servicios y Playas en Güzelbahçe Güzelbahçe, una de las zonas c…
$239,315
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2/2
Apartamentos en un complejo a poca distancia de la playa en Kuşadası Aydın Los elegantes apa…
$278,934
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Apartamento 4 habitaciones en Guzelbahce, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Guzelbahce, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 2/5
Nuevos Apartamentos Cerca de Servicios y Playas en Güzelbahçe Güzelbahçe, una de las zonas c…
$330,545
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Apartamento 2 habitaciones en Fethiye, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/3
Imagínese: el mar está a sólo 280 metros de distancia, caminatas por la famosa playa de Chal…
$342,999
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INEST HOMES
Idiomas hablados
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Apartamento 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2/5
Propiedades de Alta Calidad con Ascensor en un Complejo Cerrado de Nueva Construcción con Pi…
$251,971
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 1/5
Apartamentos en un prestigioso complejo con piscina en Kuşadası Kuşadası, una ciudad costera…
$176,724
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2/3
Apartamentos con vistas al mar en un complejo seguro con piscina en Kuşadası, Turquía Estos …
$170,647
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Apartamento 3 habitaciones en Bornova, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bornova, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/5
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Bornova, İzmir Bornova es una de las áre…
$232,377
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Apartamento 4 habitaciones en Bornova, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bornova, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 1/5
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Bornova, İzmir Bornova es una de las áre…
$273,913
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Tipos de propiedades en Aegean Region

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3 habitaciones
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