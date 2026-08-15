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Apartamentos en venta en Torbali, Turquía

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Apartamento 3 habitaciones en Torbali, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Torbali, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/3
Apartamentos de inversión en un complejo con arquitectura horizontal en Izmir Torbalı Los ap…
$125,854
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Apartamento 2 habitaciones en Torbali, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Torbali, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/3
Apartamentos de inversión en un complejo con arquitectura horizontal en Izmir Torbalı Los ap…
$94,274
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Apartamento 2 habitaciones en Torbali, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Torbali, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 2/3
Apartamentos de inversión en un complejo con arquitectura horizontal en Izmir Torbalı Los ap…
$91,215
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