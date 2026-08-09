Apartamentos en venta en Izmir, Turquía

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Apartamento 1 habitacion en Konak, Turquía
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Apartamento 1 habitacion en Konak, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Cigli, Turquía
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Apartamento 4 habitaciones en Konak, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones en Konak, Turquía
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Apartamento 4 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
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Apartamento 3 habitaciones en Urla, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones
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Apartamento en Konak, Turquía
Apartamento
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Apartamento 2 habitaciones en Torbali, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
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Apartamento 3 habitaciones en Konak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konak, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
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Apartamento 5 habitaciones en Konak, Turquía
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Konak, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones en Çeşme, Turquía
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Apartamento en Yenibagarasi Mahallesi, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones en Konak, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones en Çeşme, Turquía
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Apartamento 1 habitacion en Bornova, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones en Çeşme, Turquía
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Apartamento en Denizkoy Mahallesi, Turquía
Apartamento
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Apartamento 2 habitaciones en Konak, Turquía
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
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DESCRIPCIÓN: Se ofrece a la venta un amplio apartamento dúplex 3+1 ubicado en Bostanlı, u…
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Altincag Inmobiliaria
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Apartamento 2 habitaciones en Çeşme, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 3/5
Piso en un complejo residencial a poca distancia del puerto deportivo y la playa en Çeşme El…
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Tipos de propiedades en Izmir

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4 habitaciones

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