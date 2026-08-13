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Apartamentos en venta en Marmaris, Turquía

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3 habitaciones
6
Apartamento Borrar
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8 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Marmaris, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Marmaris, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 1/3
$9,30M
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Apartamento 3 habitaciones en Marmaris, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Marmaris, Turquía
Dormitorios 3
Área 90 m²
Presentado en venta apartamento del mercado secundario, ubicado en la localidad balneario de…
$280,724
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Apartamento 3 habitaciones en Marmaris, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Marmaris, Turquía
Dormitorios 3
Área 75 m²
Ubicación: Situado en Sariana, Marmaris, a solo 600 metros del mar y el puerto deportivo, pr…
$380,410
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Marmaris, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Marmaris, Turquía
Dormitorios 3
Área 75 m²
Presentado en venta apartamento del mercado secundario, ubicado en la localidad balneario de…
$286,454
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Apartamento 5 habitaciones en Marmaris, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Marmaris, Turquía
Dormitorios 5
Área 170 m²
Presentamos a su atención una oferta única - un amplio y moderno apartamento de dos niveles …
$602,698
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Apartamento 3 habitaciones en Marmaris, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Marmaris, Turquía
Dormitorios 3
Área 150 m²
Ubicación: Situado a sólo 800 metros del mar y a 800 metros del puerto deportivo, este dúple…
$429,680
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Apartamento 3 habitaciones en Marmaris, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Marmaris, Turquía
Dormitorios 3
Área 120 m²
Piso 1
Bienvenido a Hatipirimi, un rincón tranquilo y moderno de Antalya, donde la comodidad y el e…
$386,254
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Apartamento 4 habitaciones en Marmaris, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Marmaris, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Marmaris, Mugla, Turquía
$718,835
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