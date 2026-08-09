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Propiedades residenciales en venta en Aegean Region, Turquía

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Esmirna
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Bodrum
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Aydin
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1 076 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
TOP TOP
Apartamento 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
En tiempos antiguos, Fethiye era conocido como Telmessos, la "tierra de las luces". Sin duda…
$286,170
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Dúplex 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
TOP TOP
Dúplex 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 2/4
Sinfonía de la Naturaleza y la Modernidad: Tu Paraíso de dos pisos en FethiyeImagina un luga…
$571,996
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Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
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Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Una nueva villa premium en una de las zonas más pintorescas de Fethiye es la combinación per…
$500,000
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TekceTekce
Dúplex 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 1/3
Piso Dúplex de 4 Dormitorios en Complejo en el Centro de Fethiye Fethiye es uno de los centr…
$218,605
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1/7
Apartamentos con Vistas al Mar, a las Montañas y a la Ciudad en Complejo en Kuşadası Los apa…
$333,661
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Apartamento 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 1/2
Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar, Piscina Privada y Jardín en Gümüşlük, Bodrum Los…
$802,338
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Apartamento 2 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/7
Apartamentos con Vistas al Mar, a las Montañas y a la Ciudad en Complejo en Kuşadası Los apa…
$207,100
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 407 m²
Villas Independientes en Bodrum con Piscinas Privadas y Jardines con Vistas al Puerto Deport…
$2,28M
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Villa en Bodrum, Turquía
Villa
Bodrum, Turquía
$1,16M
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Apartamento 2 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 5
Área 362 m²
Usted encontrará el piso más adecuado para usted en Mahmutlar, Alanya, con 1+1, 2+1 y opcion…
Precio en demanda
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villas de Lujo con Piscinas Privadas en una Ubicación Central en Muğla Fethiye Ölüdeniz Feth…
$673,802
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Apartamento 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo Frente al Mar en un Complejo con Playa Privada en Bodrum Los apartament…
$1,20M
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Villa 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Piso 1/2
Villa independiente con piscina cubierta y al aire libre en Faralya Fethiye Con su belleza …
$993,096
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Apartamento 1 habitacion en Konak, Turquía
Apartamento 1 habitacion
Konak, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Sumérgete en la fusión de salud, lujo y comodidad con este innovador proyecto en Estambul. U…
$692,318
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Dúplex 4 habitaciones en Efeler, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Efeler, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 4/4
$1,83M
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Villa 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 1/2
Villas independientes y adosadas con vistas al mar a poca distancia de los servicios diarios…
$358,283
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Apartamento en Acipayam, Turquía
Apartamento
Acipayam, Turquía
Área 370 m²
$3,74M
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Villa en Aegean Region, Turquía
Villa
Aegean Region, Turquía
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Blue Cove Villas
$3,48M
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Villa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 1/2
Casas independientes cerca de la playa y servicios en Kuşadası Aydın Las elegantes casas est…
$970,397
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Apartamento 4 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Piso 4/5
Apartamentos con piscina y complejo de seguridad cerca del puerto deportivo de Kuşadasi Los …
$416,070
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Villa 1 habitación en Seydikemer, Turquía
Villa 1 habitación
Seydikemer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 590 m²
Número de plantas 1
SEYDİKEMER KAYADİBİ'NDE ÖZEL HAVUZLU LÜKS YAŞAM VE YÜKSEK YATIRIM FIRSATI Muğla'nın hızla d…
Precio en demanda
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Homes Gayrimenkul
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Casa grande 10 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 10 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 5 000 m²
Número de plantas 3
Villa en venta ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Turquía broker commission free for buyerDescripci…
$15,02M
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ISB Global Immobilien
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Casa 5 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Casa 5 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Piso 1/2
Villas independientes y adosadas con vistas al mar a poca distancia de los servicios diarios…
$506,375
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Apartamento en Kusadasi, Turquía
Apartamento
Kusadasi, Turquía
Área 600 m²
$12,09M
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Apartamento 3 habitaciones en Kusadasi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 1/5
Apartamentos de Nueva Construcción en un Complejo con Piscina en Kuşadası Estos elegantes ap…
$194,444
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Apartamento 3 habitaciones en Torbali, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Torbali, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/3
Apartamentos de inversión en un complejo con arquitectura horizontal en Izmir Torbalı Los ap…
$127,172
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Casa 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Villas independientes de lujo con piscina privada y vistas impresionantes cerca del Shore en…
$1,04M
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Casa 4 habitaciones en Çeşme, Turquía
Casa 4 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 1/2
Casa Adosada en un Complejo Residencial a Poca Distancia de la Playa de Ilıca en Alaçatı, Çe…
$838,177
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Villa 8 habitaciones en Çeşme, Turquía
Villa 8 habitaciones
Çeşme, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Piso 1/3
Villa independiente en la zona de la mansión cerca de la playa en İzmir Çeşme La villa está …
$4,34M
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Villa 10 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 10 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 910 m²
Número de plantas 2
Casa con vistas al mar e instalaciones de lujo en Bodrum Yalıkavak La casa en venta se encue…
$8,42M
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Tipos de propiedades en Aegean Region

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Parámetros de las propiedades en Aegean Region, Turquía

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